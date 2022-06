Adriana Săftoiu, după scoaterea lui CTP din grila Digi24: Porcăria cu spălatul rufelor în familie, un îndemn idiot

Adriana Săftoiu, fost purtător de cuvânt la Administraţia Prezidenţială, a comentat, marți, pe pagina sa de Facebook, decizia postului Digi24 de a întrerupe colaborarea cu gazetarul Cristian Tudor Popescu.

„CTP a fost concediat. Nu îmi explic asta decât dacă am în vedere că a criticat Digi prin gafa teribilă din emisiunea dl Prelipceanu. Și era de criticat. Prin extensie, cam aici am ajuns la nivelul tuturor "comunităților". Să nu le spui alor tăi că au greșit. Să ne parfumăm, să ne pudrăm căci avem principii...ne spălăm rufele in familie. Un îndemn idiot atunci când e vorba de orice instituție care trăiește și din banul public.

Să accepți critica din interior cu fața spre exterior e semn de inteligență, de înțelepciune. Porcăriile astea cu "să ne spălăm rufele in familie" si mai lașul îndemn "să ascundem rahatul sub preș", în acest cadru public, sunt un semn de degradare îngrijorător pentru, ceea ce ne place să spunem, igiena societală”, a scris Săftoiu.