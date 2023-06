Adunarea Generală MozaiQ 2023 Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Director 2023-2025

Asociația MozaiQ, organizație care luptă pentru interesele comunității LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender), publică rezultatele alegerilor pentru Consiliul Director 2023-2025, care au avut loc în cadrul Adunării Generale Anuale MozaiQ, din data de 6 mai 2023.

Consiliul director reprezintă asociația și este numit de adunarea generală pe o perioadă de doi ani. Președintele consiliului director este și președintele asociației. Consiliul director are rolul de a pune în practică hotărârile adunării generale și exercită atribuțiile prevăzute în statutul asociației precum respectarea strategiei MozaiQ, supervizarea și buna guvernare a activităților asociației, reprezentarea acesteia și maximizarea impactului proiectelor in comunitate.

Prin publicarea rezultatelor alegerilor pentru Consiliul Director, reafirmăm misiunea democratică și de transparență a asociației. Alegerile au avut loc în mod democratic în cadrul Adunării Generale.

Rezultatele alegerilor:

Președinte Cristina Săracu

Cristina Săracu are o experiență vastă în organizare comunitară atât prin proiectele pe care le scrie și implementează, cât și prin implicarea directă încă din anii 90’ în comunitățile în care a simțit că poate aduce un plus. Pe lista sa de priorități se află: ieșirea din invizibilitate, cu o atenție sporită generației 45+, susținerea vocilor din comunitate, sprijinirea comunităților LGBTI+ rurale, bugetarea eficientă a proiectelor și profesionalizarea asociației.

„MozaiQ este o voce puternică în societate, dar si în cadrul comunității LGBTQIA+ din România. În fiecare an, am întâmpinat provocări noi și am trăit experiențe variate, care au contribuit la dezvoltarea noastră. Ne străduim să ne îmbunătățim continuu, să ne consolidăm profesionalismul și să rămânem strâns legați de comunitate.”

Vicepreședinte Octavian Dumitru

Octavian Dumitru este membru activ al comunității trans masc din România încă din anul 2012. A fost membru al primului consiliu director MozaiQ și unul dintre inițiatorii proiectului Campus Pride. Câteva cuvinte care descriu activitatea sa sunt: vizibilitate, empowerment, solidaritate. Consideră că MozaiQ trebuie să rămână o asociație activă în lupta împotriva homofobiei și transfobiei atât din societatea largă românească, cât și din sfera politică. Direcțiile pe care acesta se axează sunt sănătatea fizică și psihică a comunității, accesul la servicii de sănătate și integrarea persoanelor LGBTI+ pe piața muncii.

Membru István Téglás

Pentru István Téglás vizibilitatea este una dintre cele mai importante piese de puzzle când vine vorba de schimbarea mai largă a societății. Și-a făcut recent coming out-ul ca bărbat gay pentru a arăta că persoanele LGBTQ+ există în toată societatea, în diferite domenii, contribuind la binele comun. Prin mandatul său își dorește să creeze o conexiune mai strânsă între comunitate și zona culturală.

Membru Robert Rațiu

Reprezentarea și vizibilitatea sunt ceea ce își dorește Robert Rațiu pentru comunitatea LGBTI+. Cu o experiență de peste 15 ani în activism și două mandate ca președinte MozaiQ în trecut dorește să contribuie la o mai bună vizibilitate a comunității, organizarea a mai multe evenimente LGBTI+, atragerea de noi aliați și pregătirea comunității pentru noi atacuri politice și a proiectelor de lege menite să ne invizibilizeze.

Membru Cezara David

Cezara David este o membră implicată a societății civile cu o experiență de peste 15 ani în management de proiect și advocacy în organizații ce luptă pentru drepturile omului. Crede în munca organizațiilor nonguvernamentale, a activiștilor pentru drepturile omului și în necesitatea de a te implica. Pe parcursul celui de-al doilea mandat în consiliul director MozaiQ, își propune să păstreze și să promoveze expertiza MozaiQ în dezvoltare comunitară, să susțină grupurile locale LGBTI+, să promoveze în continuare un discurs incluziv și intersecțional, să identifice surse de finanțare și să își întărească capacitatea de advocacy.

Membru Tudor Kovacs

Tudor Kovacs a fost mereu aproape de MozaiQ prin multiple contribuții, inclusiv ca membru al consiliului director în trecut. Se ocupă cu activismul LGBTI+ din 1997 și a contribuit la multe premiere pentru comunitate la noi în țară. Prin mandatul său dorește să contribuie la dezvoltarea MozaiQ într-o manieră sustenabilă, să se axeze pe viziunea board-urilor anterioare și să contribuie la extinderea proiectelor MozaiQ în direcția sănătății.

Membru Mihai Lixandru

Mihai Lixandru este implicat în sfera HIV ca activist de peste 18 ani. Are o vastă experiență în sfera sănătății, cu accent pe HIV și infecții asociate cu viața sexuală. În urmă cu 6 ani a creat primul centru de testare destinat exclusiv bărbaților care fac sex cu bărbați și persoanelor transgender din România, numit Checkpoint ARAS. Își dedică mandatul diversificării sferei de acțiune a MozaiQ și profesionalizării asociației, luând întotdeauna în considerare dorința membrilor comunității.

Cenzor Mircea Ciobanu

Absolvent de studii economice, cu o experiență de muncă de 8 ani în domeniul financiar și experiența de a fi fost în board-ul unei organizații non-guvernamentale cu peste 6000 de membrii, Mircea Ciobanu a fost ales cenzor pentru a asigura transparența și conformitatea organizației cu statutul și regulamentul acesteia, precum și cu legislația în vigoare.

Mulțumim tuturor candidaților pentru participare și implicare. Pentru o mai bună funcționare a societății civile este nevoie ca aceasta să beneficieze de implicarea persoanelor din medii cât mai diverse și cu o experiență bogată în domenii cât mai variate. Ne bucurăm să avem un consiliu director divers, din care fac parte atât persoane din comunitatea LGBTI+ cât și aliați ai acesteia.

Transparența și democrația sunt valori importante pentru asociația noastră și vom continua să ne bazăm pe ele în toate activitățile noastre.

Suntem AICI – Campanii de comunicare pentru creșterea nivelului de încredere în mediul ONG este un proiect derulat de Asociația MozaiQ LGBT în parteneriat cu Asociația Eu Sunt! Tu? cu sprijinul financiar Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului Suntem AICI este creșterea vizibilității rolului și activității sectorului non-guvernamental LGBT la nivel național în rândul aliaților, stakeholderilor și al publicului larg prin intermediul a trei campanii de conștientizare și implicare pe o perioadă de 12 luni.

Asociația MozaiQ LGBT este o organizație comunitară care luptă pentru drepturile omului și care participă la dezvoltarea comunității LGBTQ+ din România sub stindardul solidarității și încrederii reciproce, rezultate din activități sociale, o prezență pe scena culturală alternativă, precum și atenția deosebită acordată diverselor grupuri din comunitate.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.