Afacerile Tremend au crescut cu 40% în 2020

Compania de tehnologie Tremend a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 21 de milioane de euro, cu 40% mai mare faţă de anul precedent, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.

Pentru 2021, compania vizează afaceri de 30 de milioane de euro, atât prin consolidarea prezenţei pe pieţele din SUA, Marea Britanie şi Benelux, cât şi prin creşterea numărului de clienţi, ca urmare a parteneriatelor încheiate cu Mastercard, Salesforce şi Microsoft.

Compania subliniază că 50 de clienţi noi au intrat în portofoliul Tremend, proveniţi din Germania, Marea Britanie, SUA, Belgia, Israel şi România, din domenii cum sunt retail, financiar, asigurări, tehnologie.Tremend se va concentra şi în perioada următoare pe implementarea de proiecte de digitalizare în patru direcţii strategice: servicii financiare, servicii pentru Comisia Europeană, tehnologie şi retail."Avem un obiectiv ambiţios de creştere pentru acest an, susţinut de tendinţele de digitalizare ale pieţei, atât la nivel local, cât şi internaţional. Ne bazăm totodată pe expertiza noastră tehnică de 15 ani în furnizarea de produse personalizate pe nevoile fiecărei companii, pe livrarea de soluţii pentru automatizarea fluxurilor de vânzare şi pentru sprijinirea companiilor în migrarea de la canalele clasice către cele self-service, complet digitalizate", a declarat Ioan Cocan, managing partner Tremend.Compania va continua să investească şi în acest an în produsele proprii în domenii precum serviciile financiare şi eLearning, în tehnologii emergente printre care Inteligenţa Artificială, Machine Learning, Cloud, Natural Language Processing sau UI/UX. De asemenea, va pune un accent puternic pe dublarea numărului de clienţi în regiunea Benelux, de la 11 în acest moment, şi pe creşterea proiectelor la Comisia Europeană şi alte instituţii europene.La nivel de echipă, care lucrează în întregime în regim de telemuncă, Tremend va recruta în acest an 150 de ingineri software, specialişti în tehnologii precum Java, Python, PHP, Angular, React, C++, Android, iOS şi QA, dar şi project manageri şi business analysts. După ce în anii trecuţi Tremend şi-a consolidat echipa din biroul de la Braşov, care numără în prezent 40 de specialişti, plănuieşte, de asemenea, în perioada următoare, dezvoltarea unei echipei din regiunea Benelux, cu până la 25 de colegi noi."Anul 2020 a fost un test de rezistenţă, în care ne-am adaptat rapid ca echipă şi ne-am consolidat imaginea de partener de tehnologie de încredere. Totodată, am pus un accent tot mai puternic pe dezvoltarea profesională a echipei şi pe adoptarea de tehnologii emergente, pe care le-am integrat în soluţiile noastre", a spus Marius Hanganu, managing partner Tremend.Tremend are o experienţă de 15 ani în dezvoltarea de soluţii şi servicii software, cu clienţi în 20 de ţări pe 4 continente şi cu peste 700 de proiecte de anvergură lansate în sectoare precum finanţe, bănci, telecom, auto, retail şi servicii medicale, fiind unul dintre cei mai puternici jucători în industria IT europeană.. Tremend are două sedii în România, în Bucureşti şi în Braşov, cât şi în Atlanta (Statele Unite), Bruxelles, Londra şi Luxemburg.