Africa de Sud: Încoronarea încoronarea regelui zulu va avea loc la Durban

În oraşul sud-african Durban, pentru încoronarea regelui zulu, Misuzulu ka Zwelithini, notează RADOR. Aceasta este prima dată când ceremonia are loc, din 1971 până în prezent. În 1971, Africa era încă sub conducerea sistemului apartheid. Regele va fi recunoscut oficial ca monarh de către preşedintele Cyril Ramaphosa. Regele nu deţine puteri politice, dar are o influenţă semnificativă. El va aminti că naţiunea zulu este cel mai mare grup etnic din Africa de Sud, cu puţin peste 12 milioane de persoane. Aşadar, rolul său în coeziunea socială şi menţinerea păcii în Africa de Sud este motivul pentru care este important ca guvernul să îl recunoască nu doar pe el, ca rege, dar şi alte regate, care au proprii regi.