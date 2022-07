Agenția Națională Antidrog, precizări după ce s-a vehiculat că instituția trece din subordinea MAI în cea a IGPR

Agenția Națională Antidrog vine cu precizări după ce în spațiul public au apărut informații cu privire la trecerea ANA din subordinea MAI în cea a Poliției Române.

Agenția Națională Antidrog face următoarele precizări:

- La acest moment, Agenţiei Naţionale Antidrog nu i s-a comunicat vreo decizie în sensul trecerii în subordinea IGPR.

- Agenţia Naţională Antidrog îşi derulează activitatea în acord cu reglementările în vigoare, care îi conferă rolul şi atribuţiile din sfera coordonării, în ceea ce priveşte implementarea documentelor de politici publice din domeniul drogurilor, dar şi din sfera furnizării de servicii de prevenire a consumului şi asistenţă a consumatorilor dependenţi de droguri;

- În acord cu obligaţiile fiecărui stat membru al Uniunii Europene de a asigura colectarea, analiza și raportarea datelor privind traficul și consumul de droguri, Agenţia Naţională Antidrog este singura instituție din România care asigură legătura României cu Observatorul European de Droguri şi Toxicomanii (OEDT), îndeplinind, atribuţiile de Punct Naţional Focal în domeniul drogurilor în cadrul Reţelei Europene REITOX;

- În contextul tendinţelor fenomenului drogurilor de la nivel naţional, înregistrate mai ales în rândul tinerilor, Agenţia Naţională Antidrog continuă misiunea sa de a informa, de a preveni şi de a reduce riscurile asociate consumului de droguri, sens în care specialiştii săi desfăşoară permanent, la nivel naţional, activități de informare şi conștientizare cu privire la efectele și riscurile consumului de droguri și de promovare a modalităţilor de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos;

- Măsurile preventive sunt centrate, în principal, pe zonele recreaționale aglomerate care, în perioada sezonului estival, reprezintă atracții turistice, atât pentru tinerii din România, cât și pentru turiștii străini, respectiv, stațiunile de pe litoral, stațiunile montane, zilele orașelor, evenimente sportive, festivaluri, cluburi sau alte zone de agrement din întreaga ţară;

- Punctual, în cadrul festivalurilor, Agenţia Naţională Antidrog este sprijinită în derularea activităţilor de prevenire a consumului de droguri și de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul pentru Situații de Urgență şi Poliţia de Frontieră, cu respectarea ariilor de competenţă profesională.

Federatia Neguvernamentala Antidrog si CIADO România privesc cu cea mai mare ingrijorarea discutiile din mediile Ministerul Afacerilor Interne, Romania privind posibilitatea trecerii A.N.A. (Agenția Națională Antidrog) ca si serviciu in cadrul IGPR. Guvernul Emil Boc a mai facut aceasta miscare total neinspirata in perioada cand crestea virtiginos consumul de droguri (etnobotanicele) lucru dovedit fatidic sistemului, fapt pentru care ANA a fost readusa dupa 2 ani in cadrul Ministerului dar din pacate tinuta subfinantata. Nu intelegem logica actualei conduceri a MAI prin care reduce atributiile Agentiei, dand campaniile de prevenire pe Litoral, festivaluri catre IGPR cand conform legii coorodonatorul de politici este Agentia. IGPR neavand structura de prevenire specializata in prevenirea consumului de droguri, alternative la consum si logic nici resura umana, fianciara, logistica suficienta.

Solicitam premierului Nicolae Ionel Ciucă, ministrului afacerilor interne dl. Lucian Bode sa nu repete greselile din trecut ale Guvernului. Sa treaca Agenția Națională Antidrog in subordinea fie a Guvernului Romaniei prin SGG fie in subordinea Parlamentului. Tratamentele sa treaca de drept la Ministerul Sanatatii. Sa se adopte de Guvern de urgenta Programul de Interes National ce "zace" prin sertarele MAI de peste 2 luni.