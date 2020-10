Ai un copil in tara? Acesta poate primi lunar cate un tichet in valoare de 150 lei, daca face sport de performanta!

Senatorul Bogdan Matei, fost ministru al Tineretului și Sportului, a anunțat că marți, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, propunere legislativă a cărei inițiator este și care prevede că MTS acordă sportivilor de performanţă tichete valorice lunare de 150 de lei, utilizabile pe teritoriul României. Legea a fost adoptată cu 142 de voturi ‘pentru’, un vot contra si 87 de abțineri.

„Copiii şi juniorii legitimaţi la structurile sportive care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiţii sportive naţionale şi internaţionale oficiale sunt consideraţi sportivi de performanţă şi beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv de performanţă”, se precizează în propunerea legislativă.

”Proiectul de lege al cărui inițiator sunt și la care am muncit în ultima perioadă, prin care am propus ca fiecare copil sau junior, legitimat la structurile sportive, să primescă “tichete de sportiv”, în valoare de 150 de lei/lună, a trecut astazi de Camera Deputaților,acolo unde am primit sprijinul întregii echipe PSD.