Al Pacino mărturiseşte că a avut nevoie de 25 de ani de terapie după Naşul

Actorul Al Pacino, care a interpretat rolul Michael Corleone în „Naşul”, a dezvăluit că a avut nevoie de ajutor psihologic pentru a gestiona faima dobândită odată cu apariţia în primul film din trilogia lui Francis Ford Coppola, potrivit news.ro

Într-un interviu acordat The Hollywood Reporter, actorul în vârstă de 79 de ani mărturiseşte că a făcut terapie timp de 25 de ani.

„A trebuit să fac multe lucruri. Am fost la terapie cinci zile pe săptămână timp de 25 de ani”, a spus Pacino, pentru care şedinţele cu psihologul au fost fundamentale.

În anii 1970, filmele „Naşul”, „Serpico”, „Naşul II” şi „După amiază de câine” şi premiile care au venit odată cu rolurile în aceste lungmetraje l-au făcut pe Pacino să apeleze la acest ajutor pentru a-şi restabili priorităţile şi pentru a lua decizii chibzuit.

„A fost o bună decizie pentru mine să mă îndepărtez de acel ritm frenetic. Mi-a plăcut. Dar ce se întâmplă e că se termină banii”, a spus el. După o pauză de patru ani, a revenit în „Sea of Love” (1989), iar de atunci a lucrat, în medie, două filme pe an.

După filmul de televiziune „Paterno” (HBO, 2018), el a revenit anul acesta pe marile ecrane în „Once Upon a Time... in Hollywood” al lui Quentin Tarantino şi în „The Irishman” al lui Martin Scorsese, unde joacă alături de Robert De Niro şi Joe Pesci. Pentru acesta din urmă, Pacino este nominalizat la Globurile de Aur.

Are trei copii despre care spune că sunt „sursa de lumină” şi este fericit şi datorită prietenilor pe care îi are, oamenilor pe care i-a cunoscut de-a lungul vieţii şi relaţiilor pe care le-a avut. „Toate astea au contribuit la călătoria surprinzătoare pe care am făcut-o până acum. În momentul ăsta simt că sunt bine”.