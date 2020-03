Albumul "Eternal Atake" al lui Lil Uzi Vert a debutat pe primul loc în Billboard 200 cu 288.000 de unităţi vândute în Statele Unite în săptămâna încheiată pe 12 martie, potrivit Nielsen Music/MRC, potrivit news.ro.

Albumul a fost lansat pe 6 martie prin intermediul Generation Now/ Atlantic. Este al doilea album al lui Lil Uzi Vert clasat pe locul întâi în topul din Statele Unite.

Cele 18 piese ale albumului au fost accesate audio online de 400 de milioane de ori pe parcursul săptămânii. Aceasta este cea mai bună săptămână de streaming de la "Tha Carter V" al lui Lil Wayne (433 de milioane de accesări).

Albumul care a generat cele mai multe accesări din toate timpurile, în prima săptămână de la lansare, este "Scorpion" al lui Drake, 746 de milioane.

Pe locul doi a debutat albumul "Chilombo" al lui Jhené Aiko cu 152.000 de unităţi vândute.

"YHLQMDLG", prescurtare a „Yo hago lo que me de la gana”, al lui Bad Bunny a coborât de pe locul doi pe trei cu 111.000 de unităţi vândute, în timp ce "My Turn" al lui Lil Baby a coborât de pe locul întâi pe patru, în cea de-a doua săptămână, cu 104.000 de unităţi vândute.

"NCT #127: Neo-Zone, The 2nd Album" al grupului coreean pop NCT 127 a debutat pe locul 5, cu 87.000 de unităţi vândute.

Albumul "Please Excuse Me for Being Antisocial" al lui Roddy Ricch a coborât de pe locul 5 pe şase, în a paisprezecea săptămână, cu 57.000 de unităţi vândute, "Hollywood’s Bleeding" al lui Post Malone a urcat de pe locul nouă pe şapte, cu 51.000 de unităţi vândute; "Map of the Soul:7" al grupului BTS a coborât de pe locul trei pe opt cu 50.000 de unităţi vândute şi "Changes" al lui Justin Bieber a coborât de pe locul şase pe nouă, cu 47.000 de unităţi vândute.

Pe locul zece în clasament este albumul "Suga" al lui Megan Thee Stallion, cu 41.000 de unităţi vândute.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.