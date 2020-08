Alegeri 2020 - Clotilde Armand: Sistemul a luat măsuri din timp, trebuie să fac faţă unei campanii de calomnii / UPDATE

Candidatul Alianţei USR PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat, vineri, că trebuie să facă faţă unei "campanii de calomnii", reiterând că nu are nicio legătură cu compania americană Bechtel.

Candidatul Alianţei USR PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat, vineri, că trebuie să facă faţă unei "campanii de calomnii", reiterând că nu are nicio legătură cu compania americană Bechtel.



"Acum patru ani, am învins sistemul, niciun sondaj nu mă dădea câştigătoare, dar totuşi o noapte am fost învingătoare. O noapte a durat ca sistemul să reacţioneze şi a doua zi nu mai eram primar. De data asta, sistemul a luat măsurile din timp. Trebuie să fac faţă unei campanii de calomnii şi o să repet mereu că nu am nicio legătură cu Bechtel, nu-i cunosc, nu m-am întâlnit cu ei, absolut nimic. Trebuie să fac faţă proceselor depuse de sistem împotriva mea", a susţinut Armand, la depunerea dosarului de candidatură.



Armand a afirmat că au fost devalizate corturile de campanie ale Alianţei USR PLUS şi PNL din Sectorul 1, bannerele au fost date jos, însă a adăugat că va da jos "incompetenţa din postul de primar".



"Corturile noastre sunt devalizate, bannerele sunt date jos (...). Ne dau jos bannerele noastre, dar noi o să dăm jos incompetenţa din postul de primar. Cea mai bună dovadă că ne-am săturat cu toţii de acest sistem este faptul că suntem uniţi împotriva PSD-ului. Trei partide, USR PLUS, PNL, suntem uniţi să luptăm împotriva sistemului şi singurul mesaj pe care îl dau astăzi este că de data asta învingem", a încheiat Clotilde Armand.



Alături de ea, s-au înscris în cursa electorală candidaţii Alianţei USR PLUS pentru Consiliul Local Sector 1.