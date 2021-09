Alejandro G. Iñárritu pregăteşte o comedie nostalgică ce spune povestea unui reputat jurnalist şi regizor de documentare

Cineastul mexican Alejandro G. Iñárritu a încheiat producţia pentru „Bardo”, o „comedia nostalgică” care urmează dramei „The Revenant” (2015), premiat cu trei trofee Oscar, inclusiv pentru regie, potrivit news.ro.

Filmările pentru „Bardo” au fost avut loc în Ciudad de Mexico şi au fost recent finalizate, scrie Variety.

Proiectul, descris ca o „comedie nostalgică” pe fundalul unei „călătorii epice”, are în centru un reputat jurnalist şi realizator de documentare mexican care revine în ţara natală aflându-se într-un impas existenţial. El îşi pune sub semnul întrebării identitatea, relaţiile familiale, memoria, dar şi realitatea trecută şi actuală a locului pe care îl numeşte acasă.

Daniel Gimenez Cacho şi Griselda Siciliani interpretează rolurile principale.

„Bardo” este primul proiect al lui Iñárritu din ultimele două decenii, după „Amores perros”, care este filmat şi produs integral în Mexic.

Pe lângă regie, el a scris scenariul împreună cu Nicolás Giacobone, cu care a mai colaborat la „Biutiful” şi „Birdman”. Imaginea este semnată de Darius Khondji.

„Bardo” este produs independent şi nu are încă un calendar stabilit pentru lansare.

Cele mai recente lungmetraje ale lui Iñárritu, „Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” (2014) şi „The Revenant” (2015), au fost distribuite de Fox Searchlight, respectiv 20th Century Fox.

Alejandro G. Iñárritu, care a mai semnat „Babel” (2006) şi „21 Grams” (2003), a fost recompensat până în prezent cu cinci trofee Oscar. El a fost primul cineast mexican care a fost premiat de Academia americană de film pentru scenariu („Birdman”) şi primul premiat pentru cel mai bun film („Birdman”).