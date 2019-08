ALERTĂ - Conducerea PSD, reconfirmată în instanță: Tribunalul București a respins solicitarea lui Liviu Dragnea

Tribunalul București a respins vineri solicitarea lui Liviu Dragnea de a respinge alegerile din Congres. Solutia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

Sesizarea depusă în instanță de Liviu Dragnea, document consultat de STIRIPESURSE.RO, cerea respingerea cererii de inscriere in Registrul partidelor politic de la Tribunalul Bucuresti a rezultatului alegerii ca presedinte al PSD a Viorica Dancila 'pe motiv de ilegalitate si nestatuaritate a alegerii, datorita faptului ca alegerea sa ca Presedinte al PSD s-a facut de catre delegatii la Congresul PSD din 29 iunie in baza modificarilor de Statut votat tot in acel congres dar neinscrie la Tribunalul Bucuresti'. De asemenea, în solicitare apare și o cerere similară în cazul lui Mihai Fifor.

Citește și: Ștefan Bănică Jr. a publicat o poză cu Alexandra Măceșanu și își exprimă furia în cazul Caracal: 'Mi s-a strâns inima cât un purice' .