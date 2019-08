Ștefan Bănică Jr. a publicat o poză cu Alexandra Măceșanu și își exprimă furia în cazul Caracal: 'Mi s-a strâns inima cât un purice'

Ștefan Bănică Jr. a publicat vineri o poză cu Alexandra Măceșanu, pe care a găsit-o în arhiva sa personală

„Am facut multe poze la viata mea, dar, cand am vazut aceasta fotografie, cu aceasta copila, Alexandra Macesanu, de care nu stiam, poza facuta, se pare, acum 3 ani la Alba Iulia, mi s-a strans inima cat un purice. Ce s-a intamplat la Caracal e o tragedie de proportii. Sunt revoltat, ca majoritatea dintre voi, am un sentiment profund de indignare cu neputinta si amaraciune ca traiesc intr-o tara in care ura, hotia, prostia, coruptia nu mai au nici o limita. Oare cate cazuri "Alexandra", "Luiza", "Colectiv" vor mai fi, ca sa ne trezim si sa schimbam ceva real?!”, a scris Stefan Baniac Jr. pe contul sau de Instagram.