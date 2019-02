Alertă emisă de meteorologi: 13 județe sunt sub cod galben de ceață

13 judeţe din Transilvania și Moldova se află miercuri, până la ora 10.00, respectiv 11.00, sub cod galben de ceaţă, potrivit unor atenţionări de tip nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), scrie Mediafax.

Astfel, se află sub cod galben de ceaţă localități din județele Braşov, Alba, Covasna, Harghita, Mureş și Cluj până la ora 11.00.

De asemenea, județul Vaslui, zona joasă a județelor Bacău și Vrancea, județele Galaţi și Iaşi, precum și localități din Botoşani și Neamţ sunt sub avertizare până la ora 10.00.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, iar în județele din Moldova se semnalează burniță.