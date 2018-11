ALERTĂ Gabriela Firea anunță că ÎNCHIDE Arena Națională: 'Nu se va mai juca niciun meci! DNA a deschis un dosar'

Gabriela Firea a anunțat că DNA a deschis un dosar penal ce vizează modul în care se administrează și se întreține gazonul de pe Arena Națională. Primarul general a declarat că a luat o decizie radicală: va închide stadionul până la refacerea gazonului!

”Cu Arena Națională se întâmplă că noi aveam un contract care funcționa foarte bine, un contract legal, bine fundamentat juridic prin care unul dintre cluburile care închiria cel mai des Arena Națională în vederea organizării de competiții sportive achita contravaloarea mentenanței gazonului. O gazetă de sport, care și-a terminat subiectele sportive, ne-a făcut plângere la DNA. DNA a început o anchetă in rem, s-a suspendat acel contract, deci am rămas fără contractul de mentenanță pe Arena Națională. (...) Era la acea vreme într-o stare foarte bună, dar asta este situația, dăm explicații, nu e problemă, am rămas fără contract, fără companie. A durat ceva pentru că sunt fonduri publice, trebuie o altă firmă, un alt contract , procedură de licitație care durează.

Având în vedere starea precară a gazonului de pe Arena Națională, pe care a văzut-o toată lumea, nu e niciun secret, numai că lumea nu știe în ce situație ne aflăm, că DNA se ocupă de gazonul de la Arena Națională, am luat hotărârea de a închide Arena Națională pentru toate competițiile sportive și de altă natură pe toată perioada remedierii gazonului. Societatea care se ocupă în acest moment consideră că în 2-3 luni de zile gazonul va fi adus la o stare în care putem să afirmăm că se vor putea desfășura competiții sportive sau de altă natură fără dificultăți.

Ce vină am eu că s-a stricat gazonul? Am asmuțit eu DNA-ul pe colegii mei?”, a anunțat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a precizat că, potrivit estimărilor, ar putea dura 2-3 luni până când va fi refăcut gazonul.