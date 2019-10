ALERTĂ Judecătorii au publicat motivarea CONDAMNĂRII lui Liviu Dragnea

Judecătorii care l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare au explicat motivele deciziei lor.

Cuantumul pedepsei de 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru fostul lider PSD Liviu Dragnea este suficient şi proporţional, în raport cu circumstanţele reale şi personale, asigurând realizarea scopurilor pedepsei, de coerciţie, prevenţie şi cel educativ, dându-i posibilitatea unei schimbări de atitudine, precizează judecătorii Instanţei supreme în motivarea condamnării fostului preşedinte al Camerei Deputaţilor.

DOCUMENTUL poate fi consultat AICI

"Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, în majoritate, în procesul de reanaliză efectivă a criteriilor de individualizare judiciară prevăzute în art. 72 din Codul penal 1969, consideră cuantumul pedepsei de 3 ani şi 6 luni ca fiind suficient şi proporţional, în raport cu circumstanţele reale şi personale ale inculpatului, asigurând realizarea scopurilor pedepsei, de coerciţie, prevenţie şi cel educativ, dându-i posibilitatea unei schimbări de atitudine şi raportare la valorile sociale afectate prin fapta comisă, respectiv încrederea în instituţiile publice şi relaţiile de serviciu, în conştientizarea consecinţelor unei infracţiuni de serviciu, din perspectiva funcţiei deţinute, neimpunându-se majorarea acestuia", se precizează în motivare.

Totodată, instanţa de apel, în majoritate, a constatat că, în raport de cuantumul pedepsei rezultante de 3 ani şi 6 luni închisoare, "privarea de libertate constituie singura modalitate legală de executare a pedepsei care este aptă să conducă la îndeplinirea concretă a funcţiilor sancţiunii aplicate".

Pe 27 mai, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, definitiv, pe Liviu Dragnea, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

În majoritate: I. Admite apelurile declarate de inculpaţii I., F., B., D., C., H., G., A. şi E. împotriva sentinţei penale nr. 377 din 21 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală în dosarul nr...../1/2016. Extinde efectele apelurilor şi cu privire la intimatele inculpate J. şi K.. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată, sub aspectul laturii penale şi laturii civile cu privire la inculpaţii I., F., B., D., C., H., G., J. şi numai sub aspectul laturii civile cu privire la inculpaţii A., E. şi K. şi, rejudecând:

1. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969 aplicată inculpatei I., în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969; - 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 din Codul penal. a) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatei I. pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

Citește și: Îndemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul lui Liviu Dragnea, semnal de mobilizare

b) În baza art. 81 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei I. prin sentinţa penală apelată pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, pe o durată de 3 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiei art. 83 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei prin sentinţa penală apelată.

2. În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatei F. pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr.7 8/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea fi modificată

3. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969 aplicată inculpatului B., în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969; - 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

a) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului B. pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. b) În baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului B. prin sentinţa penală apelată pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, pe o durată de 3 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiei art. 83 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată.

Citește și: Detalii noi pentru jucătorii din industria tutunului! Totul se aplică de la 31 octombrie

4. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată inculpatului D. în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor: - 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 - art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală; - 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 - art. 76 alin. 1 lit. e din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală.

a) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului D. pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. b) În baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicată inculpatului D. prin sentinţa penală apelată pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 2 - art. 76 alin. 1 lit. e din Codul penal din 1969, art. 5 din Codul penal şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, pe o durată de 2 ani şi 3 luni, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiei art. 83 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată.

Citește și: Viorica Dăncilă, la un pas să piardă Puterea! Planul aflat la timp de premier (surse)

5. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 861, art. 863 alin.1 şi 3 şi art. 864 din Codul penal din 1969 şi, în baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicată inculpatei C. prin sentinţa penală apelată, pe o durată de 4 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei prin sentinţa penală apelată. 6. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 861, art. 863 alin.1 şi art. 864 din Codul penal din 1969 şi, în baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatei H. prin sentinţa penală apelată, pe o durată de 5 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate.

Citește și: Noi comentarii făcute de Mihai Fifor! ‘Cred că domnul Dan Nica va trece de momentul acesta şi va fi comisar european’

În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei prin sentinţa penală apelată.

7. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 861, art. 863 alin.1 şi art. 864 din Codul penal din 1969 şi, în baza art. 81 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului G. prin sentinţa penală apelată, pe o durată de 5 ani, reprezentând termen de încercare, în condiţiile art. 82 din Codul penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate.

Citește și: Mutarea de ultimă oră care aruncă-n aer moțiunea de cenzură! Calculele Opoziției spulberate

În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată. 8. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin.1 lit. h din Codul de procedură penală, cu referire la art.741 din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal, privind încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei J. şi, în baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatei J. pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

9. Înlătură obligarea inculpaţilor I., F., B., D. şi J. la plata despăgubirilor civile, către partea civilă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .... şi, în baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la aceştia. Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .... şi obligă inculpaţii, după cum urmează: - inculpatul G. în solidar cu inculpata C. la plata sumei de 634 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata C.).

Citește și: Anunț făcut de Viorica Dăncilă! ‘ Eu respect foarte mult presa şi ştiu că presa are un rol foarte important în statul român’

- inculpata H. în solidar cu inculpata C. la plata sumei de 5.617 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata C.). - inculpata H. în solidar cu inculpata K. la plata sumei de 460 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata K.). - inculpaţii A., E. şi C., în solidar, la plata sumei de 60.205 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata C.). - inculpaţii A., E. şi K., în solidar, la plata sumei de 23.445 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata

K.). Constată că, din suma de 108.612 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale cu care s-a constituit parte civilă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ...., a fost achitată suma de 34.339 lei de către inculpata J.. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii penale. II. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie. Cheltuielile judiciare determinate de soluţionarea apelurilor rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru apelanta inculpată H. şi intimata inculpată K., în sumă de câte 1253 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru apelanţii inculpaţi I., F., B., D., C., G., A. şi E. şi pentru intimata inculpată J., în sumă de câte 313 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 mai 2019.

Citește și: Kaufland dă lovitura în noiembrie! Premieră pentru gigantul german în România .