ALERTĂ - Ministrul Vela anunţă: Am semnat astăzi Ordonanţa Militară nr. 9

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunţă că a semnat o nouă ordonanţă militară. Prima prevedere din noul act normativ se referă la prelungirea suspendării zborurilor din şi spre mai multe ţări.

"Pentru a face un nou pas ca să prevenim eficient răspândirea noului tip de coronavirus si a reglementa unele situatii, astazi am semnat Ordonanţa Militară nr. 9. In această ordonata am prelungir suspendarea zborurilor din si inspre Romania cu urmatoarele state: Marea Britanie, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franta si Germania. Suspendarea este prelungita proportional pentru fiecare tara", a anunţat Vela.