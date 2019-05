ALERTĂ Președintele Biroului Electoral pentru Secțiile de Vot din Străinătate cere PRELUNGIREA programului de votare

Președintele Biroului Electoral pentru Secțiile de Vot din Străinătate (BESVS), Florentina Vasilățeanu, a anunțat că a cerut BEC central prelungirea programului de votare, în urma mai multor solicitări în acest sens.

„În condițiile în care noi am asigurat un număr record de secții de votare în străinătate, respectiv 441 de secții de votare, ceea ce reprezintă cu 251 mai multe secții de votare decât cele din alegerile anterioare europarlamentare din anul 2014, totuși s-au semnalat unele aglomerații la secțiile de votare din Europa, îndeosebi la secțiile de votare din Italia, Spania, în Marea Britanie și din Germania. S-au luat măsuri pentru suplimentarea birourilor electorale pentru aceste secții de votare acolo unde s-a putut în sensul de a suplimenta cu operatori sau cu personal care să ajute la fluidizarea acestui proces electoral, de asemenea vrem să transmitem românilor aflați în străinătate și care se plâng că nu ar putea să își exprime dreptul de vot până la orele 21:00 că încercăm să luăm legătura”, a afirmat Florentina Vasilățeanu, într-o conferință de presă.

Ea a adăugat că au fost transmise către BEC sesizările venite din Italia în legătură cu prelungirea programului peste ora 21.00 pentru ca un număr cât mai mare de români să poată vota.

„De altfel am și transmis către BEC sesizările venite de la secțiile de votare din Italia îndeosebi de prelungire a programului peste orele 21:00 în încercarea de a asigura participarea la procesul de vot a unui număr cât mai mare de cetățeni români. Totodată facem apel la cetățenii români care stau la cozi la secțiile de votare din străinătate să manifeste un comportament civilizat pe cât posibil, deoarece ne-am confruntat cu un adevărat asalt verbal la toate telefoanele pe care le vedeți de aici din partea acestora, de multe ori limbajul fiind incalificabil și facem apel deci la a adopta o atitudine civilizată pentru că noi luăm toate măsurile posibile să asigurăm buna desfășurare a procesului de vot la toate secțiile de votare”, a explicat președintele BESVS.

Vasilățeanu a mai spus că BESVS nu a făcut o propunere până la ce oră să fie prelungit programul de votare, precizând că acest lucru ar trebui să fie la latitudinea BEC.

„Avem 180.000 la ora 16.00, ora României, care reprezintă cea mai mare prezență la un astfel de scrutin, mai mare decât prezenta înregistrată la turul doi la prezidențiale. Foarte mulți la Chișinău, Roma, Hamburg, Bruxelles și Lille. Afluxul acesta foarte mare de alegători care s-au prezentat la urne încercăm să facem față pe cât se poate. Așteptăm încă din partea BEC o decizie, pentru că nu e la latitudinea noastră să luăm decizia de prelungire a programului de vot și vom vedea. Solicitări am primit în acest sens. Noi le-am direcționat către BEC și vedem ce va decide BEC. Noi nu am făcut o propunere cu privire la o anumită oră. În cazul înc are se va încuviința BEC apreciază”, a conchis președintele BESVS.

Atât Alianța USR-PLUS, cât și PMP au cerut prelungirea programului de vot pentru ca toți cetățenii din Diaspora să poată vota.

La mai multe secții de votare din străinătate, precum cele din Roma, Londra, Dublin, Roma sau Offenbach s-au format cozi, sute de români așteptând să-și exercite dreptul la vot. Cozi s-au format și în fața secțiilor de votare din Bruxelles, Roma, Verona, Offenbach, Dublin, Londra, Antwerp, Amsterdam, Lille, Berlin și Regensburg, românii declarându-se nemulțumiți, pe rețelele de socializare, că așteaptă ore bune la coadă din cauza organizării slabe a autorităților române.

