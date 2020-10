ALERTĂ Zeci de bebeluşi pot muri în spitalul de copii Marie Curie: 'Au murit 30 de bebeluşi în aşteptare'

Banii destinaţi tratării bebeluşilor din secţia de ATI a Spitalului de Copii Marie Curie s-au terminat de o lună, declară medicul Cătălin Cârstoveanu. Acesta a făcut memoriu la Minister Sănătății, dar spune că a fost degeaba, anunță MEDIAFAX.

Medicul Cătălin Cârstoveanu, de la Spitalul Marie Curie, a vorbit în exclusivitate cu jurnaliştii Aleph despre situaţia disperată din spital. Fondurile destinate tratamentului micilor pacienţi de pe secţie s-au terminat de o lună, iar responsabilii din Ministerul Sănătăţii nu au rezolvat nici acum problema.

Citește și: Codrin Ștefănescu, vești despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea: Starea lui de sănătate se deteriorează pe zi ce trece

Zeci de copii pot muri oricând din cauza acestei nereguli grave.

Este vorba despre cea mai mare secţie de reanimare neonatală din ţară, unde ajung bebeluşi cu afecţiuni foarte grave care trebuie operaţi, precum cele cardiovasculare şi neurologice.

„În momentul acesta avem doi pacienţi peste capacitate şi 25 în aşteptare şi asta înseamnă că va trebui să restrângem urgent activitatea. De când am dat drumul la aplicaţie au murit 30 de bebeluşi în aşteptare. Asta înseamnă că toţi cei care aşteaptă au probleme grave”, declară dr. Cătălin Cârstoveanu, şeful secţiei de terapie intensivă neonatală de la Spitalul Marie Curie.

Medicul adaugă că în Europa îngrijirea unui nou-născut cu boli grave costă între 3.000 şi 5.000 de euro, dar în România costurile sunt mai mici.

Specialistul este de părere că întreg sistemul nu trebuia blocat numai pe gestionarea bolii COVID-19: „Unii spun că nu trebuie să vorbim, dar nu pot să accept lucrul acesta, că iarăşi, şi aşa nu facem pentru toţi din ţară, acum să tăiem şi mai mult lucrurile, să nu-i primim şi să isterizăm o groază de colegi, să sune şi să le spunem că nu avem bani, de fapt. Eu am trimis la Direcţia Medicală, cei care au programele în subordine, care au acţiunile prioritare în subordine, am sunat-o personal pe doamna, vezi că-ţi trimit un memoriu, l-am sunat şi pe şeful de la urgenţe, am spus, am terminat banii, ce fac? Am văzut suma pentru COVID-19, colosal, mai mult decât la acţiuni prioritare, ce facem fraţilor? Vreau să văd, ce faceţi pentru COVID-19?”.

Citește și: După cazul Baranga, jurnalista Ioana Ene Dogioiu îl dă în vileag pe șeful Grupului de Comunicare Strategică: ‘Este o persoană fără diplomă de licență’ .

Amalia Şerban, şefa Direcţiei Medicale din Ministerul Sănătăţii, spune că se vor aloca bani în viitorul apropiat şi că mai multe spitale sunt în aceeaşi situaţie.

Medicul Cârstoveanu a trimis memoriu spre Minister încă de luna trecută, atrăgând atenţia că banii sunt insuficienţi.