Alexander Lukașenko este nostalgic: 'Dacă Uniunea Sovietică ar fi supraviețuit până astăzi, am fi putut evita tot felul de conflicte din lume' - VIDEO

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a spus că, dacă Uniunea Sovietică ar fi supraviețuit, astăzi ar fi putut fi evitate multe conflicte din lume. Cauza lor, spune liderul de la Minsk, este ordinea mondială unipolară dominată de Statele Unite.

"Dacă Uniunea Sovietică ar fi supraviețuit până astăzi, am fi putut evita tot felul de conflicte din lume. Tot felul. Occidentul și America au fost întotdeauna forțate să ia în calcul poziția Uniunii Sovietice. Da, și cu Japonia noi am avut relații bune, de prietenie, în ciuda existenței de diverse feluri de probleme. Lumea era multipolară, iar un pol îl echilibra pe celălalt.

Acum motivul a ceea ce se întâmplă în lume este unipolaritatea, monopolizarea de către Statele Unite ale Americii a planetei noastre", a spus Lukașenko într-un interviu acordat postului TV din Japonia TBS, relatează TASS.

Lukașenko a menționat că prăbușirea URSS a fost o tragedie pentru el. "M-am născut și am trăit în această țară. Am fost devotat acestei țări, am fost membru al Partidului Comunist. Întreaga lume și-a dat seama, a fost o tragedie. Prăbușirea Uniunii Sovietice este o tragedie", a adăugat el.

Lukașenko și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că Japonia s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și a Belarusului.

„Am cooperat cu tine în depășirea dezastrului de la Cernobîl. Am lucrat cu tine mai mult decât cu oricine altcineva. Și apoi ai fugit după America și ai impus niște sancțiuni dubioase împotriva noastră", a spus Lukașenko.

„Spune-mi, cum ar trebui să evaluez acțiunile conducerii japoneze? Tocmai ai făcut-o pentru companie, fără să aprofundezi subiectul și fără să te gândești la ce ar putea duce. Nu contează că suntem departe unul de celălalt. Lumea este interconectată. Și crede-mă, poate că într-o zi va trebui să ne ceri ceva", a adăugat Lukashenko.

Anterior, Ministerul de Externe japonez a raportat că Tokyo a convenit asupra sancțiunilor împotriva a trei bănci din Belarus din cauza situației din jurul Ucrainei.

Lukașenko este, de asemenea, convins că Rusia va face față singură „operațiunii militare speciale” din Ucraina, nimeni nu îi cere lui să participe activ la ea. "Nimeni nu ne cere să participăm direct la operațiunea trupelor ruse. Am vorbit recent despre asta, nu putem adăuga nimic la această operațiune a Rusiei, nimic. Au suficientă forță de muncă, au suficient echipament, este la fel ca a noastră, chiar mai modernă. Prin urmare, Rusia va face față acestei probleme fără Belarus, și fără Japonia și fără alte țări", a spus el.