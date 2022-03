VIDEO Ministrul rus de Externe, mesaj și pentru România: 'Orice marfă care intră în Ucraina pe care o considerăm că poartă arme va deveni o țintă legitimă'

Orice marfă care intră în Ucraina, pe care Rusia o va considera militară, va deveni ținte legitime ale Rusiei, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

„Am precizat foarte clar că orice marfă care intră în Ucraina pe care o considerăm că poartă arme va deveni o țintă legitimă, de pe teritoriul ucrainean”, a spus Lavrov într-un interviu pentru RT în limba engleză.

Mai multe state, printre care și România, sprijină cu arme Ucraina în lupta cu Rusia. „România se alătură partenerilor săi în susţinerea noilor sancţiuni pentru a întări şi mai mult răspunsul nostru comun la invazia Rusiei în Ucraina. Un sprijin suplimentar militar şi umanitar urmează să fie trimis Ucrainei”, a scris președintele Klaus Iohannis, în data de 27 februarie.

Ministerul Apărării Naționale a precizat la momentul anunțului că valoarea elementelor de muniție și a celor 2.000 de căști de protecție balistică și 2.000 de veste antiglonț cu nivel de protecție III-IV care vor fi donate armatei ucrainene se situează în jurul sumei de două milioane de euro.

#Russia's Foreign Minister #Lavrov threatens that all transporters that may bring weapons to #Ukraine will be declared military targets. pic.twitter.com/DDP8AkT8OD