Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova) - Victoria cu CFR Cluj a fost un declic - Vrem să câştigăm şi cu FCSB

"Va fi un meci dificil cu o contracandidată. Mergem la Bucureşti să ne facem jocul nostru şi să ne întoarcem acasă cu toate cele trei puncte. Meciul cu CFR a fost ca un declic, am intrat foarte motivaţi şi asta a fost foarte important. Cei de la FCSB au şi plusuri, dar şi minusuri, important este cât de motivaţi vom fi noi la ora meciului. O victorie cu FCSB ar duce Universitatea în lupta pentru titlu, de asta mergem la Bucureşti să câştigăm şi să ajungem acolo unde ne este locul. Ar fi un vis împlinit să câştigăm campionatul, pentru asta suntem aici, să intrăm în lupta pentru titlu şi să câştigăm", a declarat Cîmpanu într-o conferinţă de presă.El şi-ar dori să înscrie în partida de duminică, deşi consideră că mai importantă este victoria."Sper ca duminică să şi marchez. Eu cred că sunt pe drumul cel bun, trebuie să muncesc în continuare vreau să-mi ajut echipa. E adevărat că nu are importanţă cine va marca, important este să venim cu cele trei puncte acasă. FCSB are în componenţa jucători valoroşi, pe care îi ştiu de la naţională, au calitate foarte bună, dar este important ca noi să fim agresivi, să jucăm la fel de bine ca în meciul cu CFR şi sunt convins că rezultatul va fi de partea noastră. În momentul de faţă cred că cei mai periculoşi jucători sunt Edjouma şi Coman", a mai spus Cîmpanu.Universitatea Craiova va întâlni formaţia FCSB, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Naţională, într-o partidă din cadrul etapei a 26-a a Superligii.