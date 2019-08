Alexandru Cumpănașu aruncă în aer ancheta Caracal: De aici erau duse fete în mai multe județe ale României

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, susține, luni, că Gheorghe Dincă și familia sa ar fi fost implicați în traficul de persoane, precizând că sunt informații că din zona Caracalului erau duse fete în mai multe județe din România.

"Sunt informații despre anturajul familiei, despre modul cum oamenii declară cu subiect și predicat că această familie era implicată, nu doar Dincă, ci și membrii familiei în trafic de persoane și nu mă refer aici doar la sclavie sexuală sau la trafic de persoane pentru exploatare sexuală, este vorba și despre exploatare în muncă, din zona Caracalului. Sunt informații care vizează alte zone din România, informații care mi-au parvenit pur și simplu, de la oameni de bună-credință, cred și sper, rămâne să constate Parchetul, dar informații care spun clar că din zona Caracalului erau duse fete în mai multe județe din România", a declarat Alexandru Cumpănașu, la sediul Parchetului General, acolo unde a ajuns pentru a depune noi documente.

Cumpănașu susține că autoritățile au aceste informații.

"Acești oameni și-au lăsat contactele, au dat adrese clare, au dat tot ce era de dat pentru a face lumină în acest caz. Au dat și informații cu privire la clanurile interlope de acolo și, ca să fiu sincer, eu nu pot să știu, nu pot să identific facial femei, fete care fac parte din clanurile acelea, dar efectiv, am primit și fotografii ale unor fete din Caracal, ceea ce pentru procurori eu cred că ar trebui să conteze. Nu am asemenea imagini (cu Gheorghe Dincă alături de persoane influente – n.r.), este de datoria Parchetului să facă rost. Nu este foarte greu să îți dai seama despre cine este vorba. Ați văzut veo negare? Eu n-am văzut. Iar oamenii ăștia știu foarte bine că despre ei vorbesc. Eu cred că cel mai simplu va fi, fără să-i acuzăm, să vină frumos în fața procurorilor sau procurorii să-i cheme și să lămurească foarte clar care era relația dintre aceștia și pe ce se baza Dincă când spunea că are această acoperire", a completat Alexandru Cumpănașu.

Căutările de noi probe în casa lui Gheorghe Dincă, din Caracal, s-au reluat, luni dimineața, după ce anchetatorii au venit cu un nou mandat de percheziție.