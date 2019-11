Alexandru Cumpănașu le-a transmis mulțumiri susținătorilor

Alexandru Cumpănașu le-a mulțumit, în stilul caracteristic, pe pagina de Facebook susținătorilor și celor care l-au votat. Cumpănașu le-a transmis susținătorilor că misiunea lor nu s-a încheiat și că lupta merge mai departe.

"Dați-mi voie să vă mulțumesc din suflet pentru votul de duminică și pentru TOT sprijinul acordat în aceasta perioadă! Au fost luni grele pentru mine, familia mea și pentru dumneavoastră. Astăzi suntem mult mai puternici – 150.000 de Cumpănași!!! De SPARTANI care au votat PENTRU o CAUZĂ, nu împotriva unei persoane sau partid. Suntem de astăzi de 150.000 de ori mai puternici, PLUS mulți alții care nu au putut vota sau au mers pe votul "util". Cauza noastră este foarte importantă pentru România și vom continua lupta și mai îndârjiți. Nu uitați un lucru: NUMAI CEI PUTERNICI SUNT ATACAȚI. Cei mici sunt ignorați. Așa că la fiecare atac la adresa mea sau a voastră să vă simțiți bine, nu rău. Cât mai multe atacuri denotă faptul că facem ceea ce trebuie.

De aceea după ce am văzut toate comentariile dumneavoastră din ultimul LIVE și am citit miile de mesaje, am hotărât câteva lucruri:

Citește și: Mai ceva ca Dincă! A ucis mai mulți copii, iar acum e liber

1. Voi continua lupta pentru ADEVĂR în cazul nepoatei mele și ÎNGERUL României și al tuturor Cumpănașilor - Alexandra. Veți vedea mai multe în perioada următoare. EU am solicitat de mai bine de o săptămână, în scris, să fiu audiat ca martor în dosarul nepoatei mele (deși este culmea) și încă nu am primit un răspuns pentru a furniza informații care pot ajuta ancheta în zona traficului de persoane. Sunt convins că acest lucru se va întâmpla, iar cu calm și perseverență voi continua lupta pentru a o găsi pe Alexandra și vom afla ADEVĂRUL.

2. Voi înființa împreună cu dumneavoastră o ASOCIAȚIE sau FUNDAȚIE uriașă care să reunească toți CUMPANASII/Spartanii și care să lupte împotriva abuzurilor statului comise împotriva cetățenilor săi, dar și pentru dezvoltarea și modernizarea României. Această FUNDAȚIE va avea filiale peste tot unde românii vor avea probleme și resurse.

3. Să construim mai multe platforme media online care să ne ajute să ne susținem cauzele, astfel încât să luptăm pentru fiecare om nedreptățit de statul roman sau împotriva clanurilor INTERLOPE.

4. După consultarea cu Teodora și Nelu, vom putea da numele acestei fundații: „Alexandra Măceșanu”, astfel încât să conștientizăm împreună cât mai mulți români cu privire la riscurile în care se află copiii României. Va fi decizia noastră dacă o facem. Ei își doresc foarte mult să ajute alte familii și fete aflate în aceeași situație.

Citește și: Se intră cu ‘Mitraliera’ printre greii PSD! Cine ar urma să fie pus la zid și executat

5. Voi continua lupta împotriva clanurilor mafiote cu mai multă înțelepciune, căutând și ajutor din interiorul statului român, la acei români din sistem care își doresc să lupte alături de noi.

6. Cu privire la votul din turul II, dumneavoastră sunteți singurii care vor hotărî pe cine votează. Pentru că dumneavoastră sunteți OAMENI LIBERI. Dar eu unul vreau să îmi iau un timp de analiză și reflecție cu privire la o astfel de decizie și voi comunica tot aici ce voi face la nivel personal. În acest moment am nevoie de o perioadă de odihnă după această luptă crâncenă.

7. Vom continua cu "LAIF"- urile și voi fi alături de dumneavoastră în permanență pentru a hotărî ce este de făcut mai departe cu România. Pentru început sunt de acord cu propunerea făcută de o parte dintre Cumpănași, respectiv de a demara o Campanie Națională Umanitară în decembrie, prin care toți românii care pot ajuta alți români mai loviți de soartă să o facem și să ne bucurăm împreună că putem ajuta. Vom stabili un loc unde să poată fi expediate produse și un cont unde se vor putea face donații, urmând a avea o platformă online în care dumneavoastră sa puteți vedea în permanență ce bunuri sau bani s-au donat și unde au ajuns. Vă rog să identificați copiii extrem de talentați, dar care trăiesc în mizerie pentru a putea să le dam o șansă în plus să scape de traficul de organe, prostituție sau un drum nefericit în viață.

8. În cadrul Asociației vom avea și un Consilier juridic/Avocat care să poată prelua cazurile de abuzuri pentru familiile sărace și care să poată pune presiune. Noi toți vom fi în spatele său și în spatele fiecărei familii. Indiferent de natura abuzului: emoțional, fizic, instituțional, comercial, administrativ.

Citește și: Soția lui Barna i-a umilit pe membrii USR: ‘Căc*ții ăștia’

9. Asociația va dezvolta și programe largi pentru prevenirea și combaterea violenței în școli: în special împotriva prostituției infantile, a traficului de droguri, a găștilor de cartier.

10. Vom demara un proces amplu de strângere de semnături pentru înființarea Poliției Școlilor și a unui Departament Antimafia la nivelul Guvernului sau Administrației Prezidențiale.

Dragii mei, nu acordați atenție în această perioadă la bârfe, răutăți sau atacuri venite de la diverse persoane sau instituții. Sistemul a fost zguduit din temelii și este normal să reacționeze. Important este să știm că NOI luptăm pentru o cauză nobilă, să o găsim pe Alexandra și ADEVARUL în acest caz care este cazul tuturor familiilor din România, și că facem tot ce putem în acest sens. Probabil că una dintre greșelile mele a fost și faptul că am dat curs la diverse atacuri și posibile "curse" și ne-am consumat energia inutil. NOI vom dovedi prin FAPTE, așa cum am făcut de când a sunat Alexandra la 112, ceea ce putem și ce facem și cum arată SISTEMUL pe interior. Chiar dacă de vinovăția lui Dincă, a familiei lui și a restului complicilor nu se mai ocupă multă lume acum, NOI o vom face PÂNĂ LA CAPĂT. Veți vedea. Pentru ca ne-au acuzat că suntem radicali și nu acceptăm dialogul, vom lua alături pe oricine vrea să ajute. Cu condiția să fie onest, de bună credință și să dovedească prin consecvență că este alături de noi.

P.S. : Cu privire la evenimentele din ultimele zile, vă asigur că am avut toată buna-credință și am avut confirmarea vineri seară a familiei Melencu cu privire la cele declarate public. În rest, este firesc ca părerea oamenilor să varieze, cu atât mai mult a unei familii care trece prin greutăți, însă consider că de acum este bine să mă abțin în a comenta sau a face referire la altceva decât familia mea. Dacă există români care consideră că am greșit, le cer scuze. Eu m-am luptat de la început pentru ADEVĂR și as vrea să nu uităm că ÎMPREUNĂ am scos MIZERIA din sistem la suprafață. Vă iubesc ENORM și vom continua bătălia pentru România împreună, mai uniți, mai puternici și cu un număr de cel puțin 150.000 de SPARTANI în spate! Nu dați atenție clanurilor INTERLOPE disperate din județul Olt. Am cerut arestarea lor acum 2 săptămâni cu probe solide și încearcă să iasă în evidență. Cea mai bună abordare: ignorați-i și aveți răbdare. Lucrez la documentarea lor foarte serios. Cu banii pe care-i au mai fac puțin zgomot dar finalul le este aproape! VĂ IUBESC!", a scris Cumpănașu pe pagina de Facebook.