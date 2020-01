Alexandru Cumpănașu, o nouă plângere penală: Pe cine a luat acum în vizor și ce acuzații aduce

Alexandru Cumpănașu a anunțat, pe contul său de pe rețeaua de socializare că a depus o nouă plângere penală, de această dată împotriva medicului care a emis actul constatator de deces al nepoatei sale, Alexandra, fata de 15 ani pe care Gheorghe Dincă susține că a răpit-o, violat-o și ucis-o.

"Am depus Plangere Penala la Parchetul General pe numele medicului care a eliberat Actul Constatator de Deces in cazul Alexandrei‼ Fara cadravru, fara ramasite umane de orice natura care sa apartina Alexandrei a fost emis acest ACT de catre un medic de la INML pe baza unei analize ADN dintr-un amestec de dinti gasiti in acel butoi‼ Si cu refuzarea dreptului familiei de a efectua o a doua expertiza‼ Este revoltator si ilegal. Probabil, ca in toate cazurile plangerilor depuse de noi fata de functionari ai statului, NU se va face NIMIC. In schimb la toate plangerile la adresa noastra ca familii celeritatea si graba este maxima‼

Acest medic si INML vor trebui sa explice si CUM a fost posibila stabilirea de catre INML a ADN in cazul Alexandrei", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.