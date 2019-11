Alexandru Mitriță: 'Mihăilă este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1'

Alexandru Mitriță a fost prezent la meciul fostei sale echipe, Universitatea Craiova, în fața formației Dinamo, scor 4-1. Fostul atacant al oltenilor a terminat sezonul la actuala sa formație, New York City, și se antrenează acum alături de băieții lui Pițurcă, potrivit Mediafax.

Mitriță a vorbit de Craiova și a punctat, în special, pe unul dintre jucători, pe care îl consideră cel mai bun din Liga 1.

"Dacă aş putea, aş veni la fiecare meci alături de ei, dar nu se poate. Când am posibilitatea să vin la meci vin cu mare plăcere. Mihăilă este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1. Eu de aceea am şi plecat de la echipă, nu mai aveam loc de Mihăilă, trebuia să joace Mihăilă", a declarat Alex Mitriţă despre jucătorul care are 19 ani, promovat la seniori anul trecut.

Întrebat despre cine crede că va ajunge mai repede la Manchester City, el sau Florinel Coman, despre care s-a scris că ar fi pe lista grupării pregătite de Pep Guardiola, Alexandru Mitriță a răspuns: "E Sterling, nu putem să îl dăm la o parte pe Sterling. Nu comentez interesul lui City pentru Coman".