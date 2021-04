Alexandru Rafila îl atacă pe Vlad Voiculescu: 'Eu am obosit să tot dau sugestii' - VIDEO

Reprezentantul României la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a declarat joi, într-o conferință de presă, că cea mai mare provocare pentru perioada următoare este convingerea populației să se vaccineze pentru a se atinge imunitatea colectivă, însă acest proces trebuie gestionat de ministerul sănătății care a dat dovadă de „lipsă de seriozitate”.

„Legat de revenirea la normalitate, avem problema vaccinarii. Ca sa aiba succes, trebuie sa-si dubleze cadenta, sa ajungem la o medie de 100.000 de doze/zi, e cea mai mica cifra necesara sa speram ca in septembrie avem 11 milioane de persoane vaccinate. Pericolul cel mai mare este legat de lipsa aderentei la vaccinare. Daca pana acum aveam doritori si nu aveam vaccinuri, incepand din aceasta luna vor veni milioane de doze in Romania si e important sa fie campanii de informare cu avantajele vaccinarii. Lucrurile trebuie gestionate de Ministerul Sanatatii. Eu am obosit sa tot dau sugestii inca din luna decembrie. Din pacate, ministrul Sanatatii abia dupa 3 luni a inceput sa ia primele masuri. Eu am indoieli foarte serioase vazand modul actual de abordare, lipsa de seriozitate, inclusiv episodul cu neutilizarea mastii de protectie de catre ministru. Nu sunt semne de bun augur”, a declarat Alexandru Rafila.

El s-a referit și la afirmația lui Voiculescu că speră să primească o amendă cât mai mică după ce a fost prins în Parlament fără mască de protecție: `Amenda nu trebuie sa fie cea mai mica, trebuie sa respecte si impactul social'.