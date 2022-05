Alexandru Rafila își laudă echipa de la minister: Cred că am reuşit să gestionăm bine controlul pandemiei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri seară, că a fost gestionată bine pandemia şi s-a reuşit, în valul al cincilea, scăderea numărului de decese de patru ori, comparativ cu valul al patrulea de COVID-19. Pentru aceasta a crescut testarea şi au fost dezvoltate servicii medicale în ambulatorii, anunță news.ro.

Alexandru Rafila a declarat, vineri seară, la Digi24, că împreună cu echipa sa a gestionat bine pandemia de COVID-19.

”Cred că am reuşit să gestionăm bine controlul pandemiei. Am avut o echipă foarte competentă, am lucrat în parteneriat cu INS şi Direcţiile de Sănătate Publică, am lucrat în parteneriat cu personalul medical şi cred că lucrul acesta a făcut posibilă organizarea unui alt sistem, decât cel exersat anterior. Am ajuns la o situaţie pe care poate mai puţini au sesizat-o, în valul al cincilea au fost de patru ori mai puţine decese în România decât în valul al patrulea”, a declarat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţii a menţionat şi faptul că Omicron a avut o mortalitate mai mică.

”Trebuie să facem o precizare, toate studiile ştiinţifice legate de patogenitatea variantei Omicron arată o mortalitate mai mică 1,3-1,5 ori, iar noi am reuşit să reducem de 4 ori decesele, ceea ce arată că am putut să evităm cazurile grave şi prezentările tardive în mai mare măsură decât în perioada anterioară”, a declarat Rafila.

Alexandru Rafila a adăugat că a crescut şi numărul testărilor, în cel de-al cincilea val pandemic, dar au fost dezvoltate şi serviciile medicale în ambulatorii.

”Am avut un număr mai mare de teste. Nimeni nu a împiedinat pe nimeni să facă mai multe teste, nu a existat o interdicţie să dezvolţi servicii medcale ambulatorii, nu a existat o interdicţie să furnizezi în regim ambulatoriu antivirale, să încurajezi oamenii să se prezinte în primele zile la medic. Problema în valurile anterioare a fost legată de prezentarea tardivă şi de lipsa serviciilor medicale ambulatorii şi de o testare extrem de redusă. Faptuş că am reuit să dublăm numărul de teste a fost legat de modul în care colegii mei şi cu mine într-o anumită măsură am organizat sistemul, am oferit testarea la medicul de familie, prin decontarea testelor la medicul de familie, înainte nu exista acest lucru. Am organizat numeroase centre de recoltare, la Bucureti au fost zeci de astfel de centre, iar persoanele diagnosticate pozitiv se puteau adresa acestor servicii ambulatorii unde erau evaluaţi şi primeau tratamentul necesar”, a declarat Alexandru Rafila.