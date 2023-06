‘PNCCLeaks’ – A. Rafila ar fi făcut presiuni în fața subordonaților în urma scandalului bolnavilor de cancer (surse). Ministrul: 'Nu fac astfel de lucruri'

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, ar fi început să facă presiuni în fața subordonaților din instituția pe care o conduce, transmit sursele noastre. Atitudinea ar fi apărut după criticile care i se aduc în scandalul Planului Național de Combatere a Cancerului (PNCC), mai punctează sursele noastre. Alexandru Rafila susține într-un răspuns pentru STIRIPESURSE.RO că „niciodată nu fac astfel de lucruri.”

Rafila le-ar fi cerut celor din subordine să apere noua variantă de Plan pentru Combatere a Cancerului, în condițiile în care România are deja o lege votată în acest sens (cu „panglici tăiate”, cum se spune: plan inaugurat de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, eveniment la care au fost făcute discursuri, cu oficiali din sănătate).

Acum, când văd că tocmai a fost propus un alt plan de combatere a cancerului, bolnavii de cancer au amenințat deja, într-un demers fără precedent în România, cu proteste de stradă și susțin că dau în judecată Ministerul Sănătății, pentru faptul că li se prelungește suferința prin propunerea unui nou plan de combatere a cancerului.

Sursele noastre susțin că ministrul Sănătății știe însă că „îi are la mână” cu diverse semnături pe cei din subordine sau că depind de el pentru diverse proiecte în calitatea sa de ministru al Sănătății, pentru unii el fiind cel care le decide funcția.

Așa se explică, de exemplu, de ce au apărut, brusc, în ultimele zile, unele persoane din sănătate care au ales să apere noua variantă propusă de ministrul Sănătății, precizează sursele apropriate de subiect.

Președintelui Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății, poziție la 180 de grade față de anul trecut

Un astfel de caz ar fi și cel al președintelui Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății, conf. dr. Michael Schenker, care a participat în grupul de lucru care a gândit actuala lege în vigoare. El a participat inclusiv și la Palatul Cotroceni acum un an la ceremonia de Lansare a Planului Național de Combatere a Cancerului, ceremonie transmisă de televiziunile din România (postată și pe rețelele de socializare, dar și mai jos în acest articol), însă acum susține nu doar că legea – atenție – trebuie făcută „aplicabilă și sustenabilă”, ci și că „nu am scris nici un rând” și „nu am reprezentat Ministerul Sănătății niciodată”: „Adevărul despre Planul Naţional de Combatere şi Control al Cancerului este că a fost elaborat de câțiva oameni, și deși numele meu apare pe lista profesioniștilor din grupul care a realizat acest plan, nu am scris nici un rând, nu am transmis nici o idee, pentru ca nu mi s-a solicitat acest lucru! Nu am participat la ședințele de lucru din Parlamentul României, nu am reprezentat Ministerul Sănătății NICIODATA la aceste întâlniri, însă, am susținut demersul de elaborare al PNCC foarte vocal şi o voi face în continuare!

În timp ce noi, profesioniştii din Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătăţii, lucrăm la aceste norme de aplicare, de pe margine este folosită ‘metoda drobului de sare’ pentru a incita pacienţii împotriva noastră şi a nu mai avea încredere în sistemul de sănătate românesc, mai mult decât deja se întâmplă acest lucru. Am susținut de la bun început și susțin necesitatea unei astfel de legi și lucrez, împreună cu colegii mei, de la începutul anului, la modificări care să facă Legea 293/2022 aplicabilă și sustenabilă, precum și la normele de aplicare! Profesioniștii din comisia de Oncologie au elaborat un material solid, de bună calitate, după o muncă asiduă și cu bună credință, care reprezintă o variantă aplicabilă a PNCC și, în același timp, un rezultat al analizei aprofundate a textului Legii publicate. Catalogarea acestui material drept o ‘fițuică’ sau o ‘teză mediocră’ este jignitoare și neadevărată! (…)

Le transmit pacienţilor din România mesajul şi promisiunea că ceea ce ţine de comisia pe care o reprezint, din cadrul Ministerului Sănătăţii, va fi făcut la termen, pentru ca această lege să devină funcţională, iar pacienții să aibă acces la cele mai bune îngrijiri specifice, în cel mai scurt timp. Dialogul profesional și nu calomniile și politizarea excesivă, reprezintă elementul de stabilitate de care au nevoie pacienții din România! Îmi cer scuze tuturor pacienţilor oncologici că sunt nevoiţi să treacă prin aceste frici, fără să existe motive reale, ci doar unele alimentate politic, în care nu ar trebui să ne implice cineva vreodată”, spune conf. dr. Michael Schenker, președintele Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății, într-un editorial pentru STIRIPESURSE.RO (întreg editorialul, disponibil aici).

Colegii săi nu înțeleg atitudinea la 180 de grade

STIRIPESURSE.RO a intrat însă în posesia discuțiilor avute de conf. dr. Michael Schenker cu colegii săi, pe WhatsApp. Discuțiile arată implicarea doctorului în grupul care a gândit actuala lege în vigoare.

De asemenea, atitudinea total diferită arătată de conf. dr. Michael Schenker e văzută cu mirare de colegii săi, unii precizând că nu înțeleg de ce și-a schimbat părerea atât de radical, transmit sursele noastre.

„Bună seara! Și eu conform primirea link-ului și participarea duminică dimineață. Vă mulțumesc”, scrie M. Schenker, într-un mesaj pe WhatsApp datat 8 mai 2022.

În alt mesaj, când cineva de pe grupul de WhatsApp a postat un mesaj video de Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, Schenker a replicat: „Felicitări! Un mesaj minunat care trebuie adresat tuturor pacienților cu diagnosctic oncologic! Și celor care au câștigat deja bătălia, dar și celor care sunt la început de luptă (sau în plin război) și au nevoie de încurajare și susținere! Felicitări pentru idee și conținut!”, puncta Michael Schenker, la 29 mai 2022.

Ce spunea Michael Schenker la 19 ianuarie 2022, la Lansarea Planului Național de Combatere a Cancerului de la Palatul Cotroceni

„Noi ca oncologi medicali de foarte multe ori am afirmat necesitatea existenței unui plan național de cancer! În variate momente, în diferite ocazii, de aproximativ 20 de ani așa cum discutam înainte de acest eveniment cu domnul Cezar Irimia am tot exprimat acest lucru, însă din păcate nu s-a întâmplat nimic până astăzi. De aceea putem spune fără să exagerăm astăzi pentru noi este o zi istorică, cum spunea o altă colegă. Ne dorim cu toții ca acest proiect să fie cu succes și întradevăr să avem rezultatele pe care ni le dorim, pe care distinșii profesori le-au pus pe hârtie și gândit împreună cu restul colegilor care am participat la acest proiect. Suntem astăzi așadar în fața lansării acestui Program Național de Luptă Contra Cancerului și așa cum spunea și domnul ministru Rafila, domnul profesor Achimaș, suntem în fața unei perioade care va fi marcată de o muncă importantă și asiduă în realizarea celor 11 obiective care însumează tot atâtea teme orizontale care sunt adresate tuturor pacienților cu cancer din România. Este un program național de luptă contra cancerului coerent, exhaustiv. Se adresează atât acelor obiective care interesează pe toți – pacienți și medici. De asemenea, sunt punctate direcții și identificafre soluții pentru identificare celor mai importante cinci localizări ale tumorilor maligne solide ale adultului (…) Este chiar un master-plan pe care suntem onorați să-l ducem la bun sfârșit”, spunea Michael Schenker la 19 ianuarie 2022.

Michael Schenker, la 2 noiembrie 2022, la Promulgarea Legii prin care se aprobă Planul național de prevenire și combatere a cancerului:

Fostul consilier ar lui Rafila sare în apărarea ministrului Rafila

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a făcut, duminică, un apel la politicieni să nu îşi mai facă campanie electorală în scandalul Planului Naţional de combatere a Cancerului, informează News.ro. Doar că Rogobete nu este un simplu secretar de stat, el fiind până în februarie 2023 consilier personal la cabinetul ministrului Sănătății Alexandru Rafila, iar din 13 februarie 2023 devine secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Secretarul de stat a explicat că ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a lăsat pe mâna specialiştilor acest Plan pentru a oferi o aperanţă bolnavilor de cancer şi familiilor acestora. „Ministerul Sănătătii nu o sa permita niciodată ca suferinţa dumneavoastră să fie transferată în câmpul de luptă politic şi o sa combatem, omeneşte dar ferm, pe oricine care va încerca să adune puncte electorale din drama familiilor dumneavoastră. Cred că este o zicală care spune “errare humanum est, perseverare diabolicum”. Să persistăm în greşeală nu este un mod de lucru pe care noi sau cei care ne susţin îl preferăm în Ministerul Sănătăţii. De aceea ministrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a pus încrederea într-un grup de specialişti în oncologie, profesori şi doctori, care au spus că singura modalitate de a oferi speranţă bolnavilor de cancer şi familiilor acestora este să elaborăm un set de reguli corecte şi aplicabile, fără a întârzia, deloc, aplicarea acestora”, scrie Rogobete, pe Facebook. „Acestea fiind spuse şi având în permanenţă în minte semnificaţia zilelor acestea, dragi români, aveţi încredere şi speranţă în acei profesionişti care au studiat şi scris Planul Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, nu pentru laude, nu pentru premii, nici pentru bani, ci pentru şansa de preveni şi trata o boală cumplită în cel mai eficient mod cu putinţă. Oameni buni, strategia de lupta impotriva cancerului nu are culoare! Lasati profesionistii sa isi faca treaba. Există speranţă. Trebuie doar sã credem în ea!”, a mai precizat Rogobete.

Reacția ministrului Alexandru Rafila

„Este neadevărat. Niciodată nu fac astfel de lucruri (n. r.: presiuni). Mi se pare neserioasă sesizarea. Cel puțin pentru cine mă cunoaște”, a declarat Alexandru Rafila pentru STIRIPESURSE.RO.

Ce spunea Alexandru Rafila la 19 ianuarie 2022, la Lansarea Planului Național de Combatere a Cancerului de la Palatul Cotroceni

„Sunt emoționat. Particip la un eveniment care marchează o schimbare în abordarea politicilor de sănătate din România. Cred că lucrul cel mai important dincolo de semnalul important dat de președinte abordării și rezolvării acestui subiect, pentru că suntem la început la rezolvarea problemei cancerului în România – așa sper – este cel al mecanismului incluziv. Dacă vrem să avem succes într-un astfel de demers de sănătate publică, trebuie să participăm cu toții: fie că vorbim de decideți politici, cei din administrație, cei care sunt profesioniști, dar și operatorii din spitale, industriei, toți trebuie să contribuim la acest demers. Am înțeles că o să avem o mare responsabilitate la Ministerul sănătății. Sunt convins că o să fie așa. Cât timp o să fiu la MS o să dau prioritate acestei probleme, pentru că este de sănătate publică, afectează 100.000 de oameni în fiecare an în România. Produce mii de decese și la nivel mondial reprezintă una din preocupările pe care le au Guvernele. Cred însă că dincolo de responsabilitatea care o va avea MS, să adopte împreună cu Guvenrul României, o legislație care să permită aplicarea unor proograme și atingerea acestor obiective pe care le-a descries așa de frumos domnul profesor Patriciu Achimaș, cred că ajutorul pe care puteți dvs. să ni-l dați pe de-o parte, stimularea pe de altă parte, pentru că trebuie permanent să ne sesizați lucruri care se întâmplă sau pe care ar trebui să le facem sunt esențiale în realizarea acestor obiective. E puțin mai larg – cred – acest plan de cancer, urmărind și prezentările anterioare, bineînțeles și intervenția domnului președinte, pentru că el se referă la politicile preventive în general și la cele focalizate pe cancer în special… și trăim într-un mediu foarte mult schimbat în momentul de față: poluarea, consumul de substanțe toxice, alimentația de proastă calitate, lipsa activității fizice, toate influențează cancerul. Dacă vrem să facem politici preventive corecte, trebuie să abordăm toate aceste domenii.

Accesul la diagnostic, la tratament, la îngrijiri paliative e esențial și toate aceste lucruri trebuie corroborate. Avem experiențe care nu au fost printre cele mai fericite. Am dezvoltat programe de screening, dar în spatele lor n-am avut capacitate de tratament. Trebuie să încercăm să plecăm la drum abordând integrat toate aceste lucruri.

Domnul profesor Patriciu Achimaș a prezentat câteva lucruri în program și n-am cum să nu mă întorc și la problema legată de pandemie. Aceste lucruri din păcate sunt foarte adevărate și nu există descrierea traseului pacientului. Nu există rețele care să trateze pacienții cu o anumită patologie. (…) Cred că o să avem cu toții succes și cel mai important este ca pacienții din România să benficieze de cele mai bune servicii de sănătate”, spunea Rafila, în discursul său.

Anunțul lui Rafila din 11 mai 2023

În 24 aprilie 2023 Rafila a declarat, pentru prima dată, că forma actuală a Planului Național de Combatere a Cancerului are nevoie de anumite modificări și adaptări ale textului. Ministrul Sănătății susținea în 11 mai 2023 că „forma actuală a PNCC a fost elaborată fără consultarea Ministerului Sănătății și a comisiilor de specialitate, ceea ce a dus, probabil, la apariția unor erori”.

Context

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, în noiembrie 2022, legea pentru aprobarea Planului Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului.

Atunci, şeful statului afirma că ”sănătatea nu este şi nu trebuie să reprezinte niciodată o miză electorală sau un prilej pentru demagogie şi oportunism politic”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afimat, în aprilie 2023, că sunt necesare câteva modificări în cadrul Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, iar săptămâna trecută a precizat că Planul a fost complet restructurat pentru că foarte multe din lucrurile prevăzute acolo nu erau aplicabile şi atunci au apelat la cei mai buni specialişti din domeniul oncologiei.

El a arătat că noul Plan are şapte obiective generale, specifice, pentru că în planul vechi, măsurile propuse nu aveau legătură cu obiectivele şi atunci făceau o normă care nu ducea la atingerea obiectivului.