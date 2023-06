Adevărul despre Legea pentru Prevenirea şi Combaterea Cancerului - Nimeni nu a blocat sau întârziat nejustificat implementarea (conf.dr. Michael Schenker)

Planul Național de Combatere și Control al Cancerului este folosit de prea mult timp, după ce a devenit lege, pentru a teroriza pacienţii oncologici din România că nu mai există nicio şansă pentru ei, şi că acest plan este amânat şi nu va fi pus în aplicare. Declaraţiile politice iresponsabile din ultima perioadă nu fac decât şi mai mult rău bolnavilor care deja sunt în suferinţă.

Din acest motiv mă văd nevoit, în calitate de medic ce tratează pacienți cu această boală, dar şi în calitate de preşedinte al Comisiei de Oncologie din cadrul Ministerului Sănătăţii, să aduc în spaţiul public ADEVĂRUL despre normele de aplicare a Legii pentru Prevenirea şi Combaterea Cancerului. O lege fără norme va însemna doar o bucată de hârtie, iar normele de aplicare trebuie să fie coerente şi lucrăm la ele încă din ianuarie 2023. Nimeni nu a blocat sau întârziat nejustificat implementarea Planului de Cancer.

Faptele, și nu vorbele iresponsabile din spațiul public sunt că unele norme de aplicare deja au fost elaborate și anume multe din măsurile prevăzute în PNCC sunt rezolvate prin Normele Contractului Cadru, elaborate în comun de către Ministerul Sănătății și CNAS și aprobate deja prin Hotărârea de Guvern.

Apoi este o serie de Norme specifice, care sunt deja finalizate în mare măsură, urmând ca în perioada viitoare să apară, pe rând, postate în secțiunea Transparență de pe web-site-ul Ministerului Sănătății. Este vorba despre: 1. Criteriile de eligibilitate pentru recomandarea PET-CT direct de către medicul specialist, pentru un diagnostic mai rapid, 2.Realizarea Programului de determinări genetice (moleculare) – care a intrat în impas pentru că, în Planul de Cancer aprobat, sursa de finanțare nu era cea corecta, 3. Înființarea si operaționalizarea Registrului Național de Cancer prin analiza și reformularea Ordinului de Ministru din 2007, care nu a fost pus în practică niciodată, 4. Modificarea Curriculei de pregătire în rezidențiatul specialităților Oncologie Medicală și, respectiv, Radioterapie, 5. Standardizarea la nivel național a rapoartelor la diferite metode de diagnostic – (în primă etapă pentru diagnosticul anatomo – patologic), 6. Introducerea iradierii stereotaxice in Programul National de Radioterapie, 7. Fundamentarea si actualizarea costurilor de decontare pentru Programul National de Radioterapie. Ulterior acestora, într-un interval de timp rezonabil, o altă serie de norme va fi finalizată, prin activitatea comisiilor noastre de specialitate (Oncologie, Oncologie Medicală, Radioterapie și Chirurgie Oncologică), cu supervizarea Ministrului Sănătății, dl Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila: 1. Organizarea si elaborarea principiilor de funcționare a Comisiilor Multidisciplinare, în cadrul unităților sanitare care tratează pacienti oncologici (chirurgical, prin radioterapie sau prin tratament sistemic), pentru o abordare corectă, multidisciplinară, a pacientului oncologic, 2. Elaborarea criteriile de calitate pentru centrele medicale implicate în diagnosticul cancerului, 3. Elaborarea principiilor de dezvoltare a rețelelor de centre medicale implicate în diagnosticul cancerului, 4. Elaborarea criteriilor de ierarhizare a centrelor oncologice, 5. Ierarhizarea centrelor implicate în tratamentul pacienților diagnosticați cu cancer, 6. Elaborarea normelor de dezvoltare a rețelelor de centre oncologice la nivel regional, 7. Rețelele oncologice comprehensive – criteriile de organizare și principiile de funcționare, 8. Managementul urgențelor oncologice – definirea circuitelor optime, a competențelor specifice diferitelor centre medicale, atât pentru urgentele oncologice, cât și pentru cele non-oncologice la pacienți aflați in evidență oncologică, 9.Standardizarea la nivel național a rapoartelor la diferite metode de diagnostic – imagistica de înaltă performanță, 10. Elaborarea traseelor specifice pentru fiecare tip de cancer și stadiu de boală (incipient, respectiv, avansat) și a recomandărilor specifice fiecărei etape a acestor trasee, 11. Identificarea parametrilor de control și monitorizare a eficienței traseelor recomandate, 12. Elaborarea Strategiei Naționale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului și proiectarea Rețelei Naționale de Cercetare în domeniul Cancerului - definire, organizare, criterii de eligibilitate a instituțiilor participante, principii de funcționare, 13. Identificarea soluției optime pentru introducerea, aprobarea si decontarea prescripțiilor medicale în afara indicațiilor aprobate de către ANMDM (Off-Label), 14. Programul Național PalPlan – Programul National de Îngrijiri Paliative.

În timp ce noi, profesioniştii din Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătăţii, lucrăm la aceste norme de aplicare, de pe margine este folosită “metoda drobului de sare” pentru a incita pacienţii împotriva noastră şi a nu mai avea încredere în sistemul de sănătate românesc, mai mult decât deja se întâmplă acest lucru. Am susținut de la bun început și susțin necesitatea unei astfel de legi și lucrez, împreună cu colegii mei, de la începutul anului, la modificări care să facă Legea 293/2022 aplicabilă și sustenabilă, precum și la normele de aplicare! Profesioniștii din comisia de Oncologie au elaborat un material solid, de bună calitate, după o muncă asiduă și cu bună credință, care reprezintă o variantă aplicabilă a PNCC și, în același timp, un rezultat al analizei aprofundate a textului Legii publicate. Catalogarea acestui material drept o „fițuică” sau o „teză mediocră” este jignitoare și neadevărată!

"Acest Plan de Prevenire şi Combatere a Cancerului trebuie să treacă de sfera politică. Toate discuţiile aduse în spaţiul public în ultima perioadă reuşesc 2 lucruri: să descurajeze medicii să mai rămână în România, pentru că, din păcate, vedem de multe ori că în politică se “calcă pe cadavre” pentru unele scopuri, iar în al doilea rând pacienţii sunt ţinuţi sub teroare în mod fals, prin minciuni", a spus pentru digi24.ro conf.dr. Michael Schenker, președintele Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății.

Adevărul despre Planul Naţional de Combatere şi Control al Cancerului este că a fost elaborat de câțiva oameni, și deși numele meu apare pe lista profesioniștilor din grupul care a realizat acest plan, nu am scris nici un rând, nu am transmis nici o idee, pentru ca nu mi s-a solicitat acest lucru! Nu am participat la ședințele de lucru din Parlamentul României, nu am reprezentat Ministerul Sănătății NICIODATA la aceste întâlniri, însă, am susținut demersul de elaborare al PNCC foarte vocal şi o voi face în continuare!

Le transmit pacienţilor din România mesajul şi promisiunea că ceea ce ţine de comisia pe care o reprezint, din cadrul Ministerului Sănătăţii va fi făcut la termen, pentru ca această lege să devină funcţională iar pacienții să aibă acces la cele mai bune îngrijiri specifice, în cel mai scurt timp.

Dialogul profesional și nu calomniile și politizarea excesivă, reprezintă elementul de stabilitate de care au nevoie pacienții din România! Îmi cer scuze tuturor pacienţilor oncologici că sunt nevoiţi să treacă prin aceste frici, fără să existe motive reale, ci doar unele alimentate politic, în care nu ar trebui să ne implice cineva vreodată.

Editorial de conf.dr. Michael Schenker, președintele Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății