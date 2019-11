Alexe: Instituţii de la nivel judeţean nu-şi asumă responsabilitatea operaţionalizării unor proceduri care există în lege

Instituţiile de la nivel judeţean fug de răspundere şi nu-şi asumă responsabilitatea operaţionalizării unor proceduri care există în legi, consideră ministrul Mediului, Costel Alexe, care menţionează, de asemenea, că a găsit multe întârzieri la minister şi multă birocraţie.

"Am o săptămână şi ceva de când sunt la minister. Am găsit foarte multe întârzieri, o birocraţie atât de stufoasă încât îţi dai seama că ajung la locul accidentului 4, 5, 6 instituţii de la nivel judeţean şi efectiv fug de răspundere şi nu-şi asumă responsabilitatea operaţionalizării procedurilor care, repet, conform reglementărilor în vigoare, existau. Dacă s-a putut aseară la Mureş, la Sibiu, în dimineaţa asta în Covasna, exista cadrul necesar să se întâmple şi la Harghita. Din păcate, nu s-a întâmplat. Cert este că acum lucrăm la aplicaţia prin care să facem un recensământ real la care să-şi aducă aportul şi experţii din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cei din facultăţile silvice, cei din organizaţiile non-guvernamentale, cei de la ICAS, astfel încât, după ce vom vedea exact care este numărul real al populaţiei de urşi în România, va trebui să vedem şi ce măsuri luăm să le asigurăm condiţii optime de viaţă în interiorul pădurii, în interiorul arealului său, hrănindu-l şi asigurându-ne că nu va mai nevoit să coboare în stradă să intre în curţile oamenilor", a explicat Alexe, conform AGERPRES.Ministrul de resort a susţinut, totodată, că legislaţia actuală prevede atribuţii clare pentru fiecare instituţie de la nivel local, fără a mai fi nevoie să se sune la nivel înalt, înainte de a se lua o decizie."HG 323/2010 prevede foarte clar ce atribuţii are fiecare instituţie de la nivel local fără să sune pe prefect. Ştiţi ce înseamnă să fie sunat ministrul pentru a da ordin? Când ministrul semnează ordinul de recoltare, pentru mine vă spun că este unul dintre cele mai nefericite momente, pentru că în semnătura unui ministru stă eutanasierea acelui animal sălbatic. Pentru mine, ca ministru, este foarte important ca autorităţile locale, de la nivel judeţean, să-şi facă treaba conform reglementărilor în vigoare pentru a salva orice animal sălbatic, mai ales dacă este şi protejat de lege. Astăzi, la ora 10:00, a avut loc prima întâlnire a Grupului de lucru, astfel încât să operaţionalizăm timpii de intervenţie şi ferească Dumnezeu să mai trăim cu toţii să privim la televizor agonia unui animal sălbatic rănit", a spus oficialul.Acesta a punctat faptul că fauna este bogăţia care ne face cunoscuţi şi mult mai bogaţi decât multe alte ţări ale Europei sau ale lumii."Dincolo de evenimentul tragic şi trist, şi modul cinic în care au acţionat autorităţile din Harghita, a mai fost cazul de la Mureş, apoi cel de la Sibiu, iar în această dimineaţă a mai fost un caz la Covasna, unde la primele ore ale dimineţii, când am fost informat despre acel accident, am luat legătura cu colegii atât din minister, cât şi cu autorităţile locale, acel pui de urs a fost tranchilizat şi mutat le centrul de la Zărneşti, astfel încât să primească îngrijirile medicale necesare. Mi se pare firesc să mă intereseze protecţia şi protejarea faunei, pentru că din acest motiv sunt ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. La urma urmei fauna este bogăţia care ne face cunoscuţi şi mult mai bogaţi decât multe alte ţări ale Europei sau ale lumii", a menţionat Costel Alexe.Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a participat, marţi, la deschiderea sesiunii ştiinţifice anuale a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), cu tema "Extreme meteorologice ale anului 2019".