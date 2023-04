Alianța PSD-PNL-UDMR rămâne o nucă tare după scandalul privind Codul Penal: 'Putem guverna mai departe!'

Sunt alte lucruri foarte importante pe care trebuie să le rezolvăm, susține liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, după votul de adoptare a proiectului de modificare a Codului penal și a Codului de Procedură Penală, acolo unde nu a existat consens între cele trei partide de la guvernare. De precizat în acest context că deputaţii UDMR au votat „pentru” adoptarea proiectului de modificare a Codului penal şi s-au abţinut în ceea ce priveşte modificările la Codul de procedură penală.

„Cred că da (n.r.: o să putem guverna), în orice coaliție sunt disensiuni pe anumite subiecte. Acesta a fost un subiect în privința căruia n-am reușit să ajungem la un consens. Nu cred că există vreo coaliție în lume unde partidele care alcătuiesc coaliția de guvernare să ajungă la un consens pe toate subiectele. Putem gurverna mai departe. Nici n-am avut un acord politic în coaliție pe acest subiect pe de altă parte. Asta e. Viața merge înainte. Sunt alte lucruri foarte importante pe care trebuie să le rezolvăm. Nu spun că nu e o problemă consensul, dar nu afectează funcționarea coaliției, după părerea mea. Putem să găsim consens și pe alte subiecte”, a spus Csoma Botond în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.

Liderul deputaţilor UDMR a relatat programul zilei.

„Au fost discuții în coaliție. PSD și PNL s-au răzgândit. Eu am explicat azi și la Parlament. Am avut o înțelegere. După ce ieri la 14.30 am ajuns la această înțelegere, în Comisia Juridică au început lucrările și până la urmă la 16.00 a fost schimbat totul. PSD și PNL s-au răzgândit și au zis că vor susține forma inițială a proiectului de lege, care a fost trimis de către Guvern Parlamentului. Nu știu ce s-a întâmplat în acea oră și jumătate, asta am declarat și la Parlament. Noi când am văzut acest lucru am spus că la Codul Penal am spus că mergem pe propunerea ministrului Justiției; el a făcut trei propuneri până la urmă cu privire la prag: 250.000, 9.000 și pe urmă de 0 lei. Dacă Ministerul Justiției a considerat de cuviință să propună acest prag de zero lei noi am spus că suntem consecvenți și mergem pe această propunere, pentru că am considerat că MJ are experții necesari care să facă o propunere rezonabilă și care să fie în concordanță cu decizia Curții Constituționale. De aceea am votat pentru la Codul Penal. Iar la Codul de Procedură noi credem că readucerea serviciilor în urmărirea pemală afectează statul de drept și din această cauză noi ne-am abținut la codul de procedură penală.

Dar cred că în viitor nu afectează funcționarea coaliției. Sunt alte subiecte pe care putem să ajungem la un consens”, a concluzionat Csoma Botond.

Context

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 191 de voturi "pentru", 66 "împotrivă" şi 12 abţineri, proiectul de lege care modifică Codul penal, în forma Guvernului, care nu prevede un prag de la care se consideră infracţiune pentru abuz în serviciu.

De asemenea, Camera Deputaţilor a adoptat, cu 168 de voturi "pentru", 75 "împotrivă" şi 20 de abţineri, proiectul de modificare a Codului de procedură penală în forma venită de la Guvern, respingând toate amendamentele formulate, inclusiv cele de la Senat. Asta va permite utilizarea interceptărilor SRI în mai multe cazuri care privesc anchetele penales