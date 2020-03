Alianţa USR PLUS cere autorităţilor să majoreze semnificativ numărul testărilor pentru populaţie şi Guvernului să anunţe măsuri eficiente

Alianţa USR PLUS cere autorităţilor să majoreze semnificativ numărul testărilor pentru populaţie, astfel încât să poată exista o "imagine corectă" a gradului de răspândire a coronavirusului în România, dar şi să precizeze ce măsuri au în vedere pentru a limita efectele restricţiilor asupra unor sectoare vulnerabile, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al alianţei, postat pe Facebook, ţinând seama de experienţa ţărilor care au fost afectate mai grav de răspândirea COVID-19 şi de evaluările experţilor în sănătate publică, se poate estima că "Guvernul va fi obligat să ia în curând măsuri inevitabile de închidere temporară, care vor restricţiona şi mai mult activitatea persoanelor fizice şi a companiilor".Alianţa menţionează că astfel de măsuri sunt necesare pentru a reduce riscul de infectări potenţiale, pentru a evita supraaglomerarea spitalelor şi a diminua previzibilele efecte economice negative.

Citeşte şi: COVID-19 îi sperie și pe teroriști: Gruparea Stat Islamic şi-a avertizat membrii să evite Europa



"Este esenţial ca decizia să fie luată la timp şi să fie bine pregătită. Cu cât mai repede este luată decizia, cu atât salvăm mai multe vieţi şi permitem sistemului medical să trateze în cele mai bune condiţii posibile pacienţi. Atunci când vor fi decise, restricţiile vor crea noi categorii de persoane vulnerabile social şi economic: persoanele în vârstă, angajaţi cu contracte limitate, angajaţi în companii care îşi vor înceta temporar activitatea şi familiile acestora. Alianţa USR PLUS solicită Guvernului să precizeze totodată ce măsuri are în vedere pentru a limita efectele restricţiilor şi pentru a compensa, acolo unde este cazul, impactul negativ al acestora. Guvernul trebuie să fie în măsură să mobilizeze cât mai rapid şi eficient toate facilităţile decise la nivel european, atât financiare, cât şi fiscale, pentru a sprijini mediul antreprenorial şi de afaceri", a precizat sursa citată.



Alianţa cere autorităţilor să majoreze semnificativ numărul testărilor pentru populaţie, astfel încât să poată exista o "imagine corectă" a gradului de răspândire a virusului în România.



"Experienţa altor state a dovedit că fără premise corecte nu pot fi luate decizii corecte", menţionează USR PLUS.



Totodată, Alianţa recomandată Guvernului o serie de măsuri.



* În sectorul medical:



- Prelungirea valabilităţii scrisorilor medicale de la specialişti în baza cărora medicii de familie pot prescrie medicaţia pentru pacienţii cronici;

- Prelungirea valabilităţii referatelor de la specialişti pentru dispozitive medicale/oxigen la domiciliu;

- Eliminarea adeverinţei necesare de la angajator pentru acordarea concediului medical;

- Eliminarea obligativităţii vizării concediilor medicale de către medicul de familie;

- Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de invaliditate sau a celor de încadrare în grad de handicap;

- Protocol de tele-monitorizare de către medicul de familie a pacienţilor cronici cu risc de decompensare pentru scăderea ratei spitalizărilor evitabile;

- Suspendarea temporară a protocoalelor de prescriere / eliminarea criteriilor birocratice cu menţinerea celor clinice;

- Asigurarea echipamentelor şi materialelor de protecţie necesare pentru personalul medical;

- Extinderea măsurilor de distanţare socială, pentru a compensa capacitatea redusă de testare.



* În sectorul economic:



- Instituirea de mecanisme pentru reducerea CAS şi CASS;

- Scutirea de la plata impozitului pe venit, CAS şi CASS în privinţa veniturilor din salarii ale angajaţilor din cele mai afectate sectoare, în special din sectorul călătoriilor şi turismului pentru primii 2.000 de lei plătiţi (scutire acordată pentru maximum trei luni);

- Plata la termen a concediilor medicale din fondul CNAS;

- Deblocarea urgentă a TVA de rambursat de către ANAF;

- Definirea cadrului legal pentru oferirea de credite fiscale;

- Prelungirea perioadelor în care se pot plăti impozitele, taxele şi simplificarea procedurilor, precum şi măsuri pentru reducerea cheltuielilor curente.



În ceea ce priveşte sprijinul extern, Alianţa subliniază că România trebuie să beneficieze de noua rezervă strategică medicală europeană.



"Delegaţia USR PLUS din Parlamentul European a publicat lista de resurse şi măsuri europene deja decise sau în pregătire, precum şi termenele pe care Guvernul trebuie să le respecte pentru a beneficia de noul pachet de susţinere financiară privind răspunsul la coronavirus. România trebuie să beneficieze de noua rezervă strategică medicală europeană şi, mâine, la întrunirea Consiliului European să ceară ferm găzduirea unei părţi a acestei facilităţi. Calitatea de membru al Uniunii Europene presupune beneficiul solidarităţii şi accesului la resurse în situaţii de criză, dar este necesar ca Guvernul să facă acum paşii necesari pentru ca România să dispună de aceste avantaje", mai arată Alianţa USR PLUS.