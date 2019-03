Alicia Keys își va lansa autobiografia în noiembrie

Cântăreața americană Alicia Keys își va lansa autobiografia, intitulată "More Myself", pe 5 noiembrie, prin intermediul editurii celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, relatează apnews.com, potrivit Mediafax.

Editorii au descris volumul ca fiind "o perspectivă la 360 de grade" asupra vieții artistei. Aceasta va cuprinde povestea ei, de la copilăria petrecută în cartierul Hell's Kitchen din Manhattan, New York, până la ascensiunea ei spectaculoasă, care a transformat-o într-o multiplă câștigătoare de premii Grammy.

Keys a afirmat că este "entuziasmată" să își împărtășească povestea vieții alături de Oprah, pe care o consideră ca fiind "o soră, un mentor și o prietenă".

La rândul ei, Oprah Winfrey s-a declarat a fi o fană cu vechime a artistei și a spus că se simte "onorată" să îi publice cartea.

În vârstă de 38 de ani, Alicia Augello-Cook, cunoscută sub numele de Alicia Keys, este o actriţă şi cântăreaţă americană de R&B, soul şi neo-soul. Albumul ei de debut, "Songs In A Minor", lansat în 2001, a propulsat-o pe artista americană la statutul de star internaţional. Alicia Keys a vândut peste 35 de milioane de albume şi peste 30 milioane de single-uri şi a câştigat în repetate rânduri premii internaţionale de prestigiu - 15 Grammy, nouă Billboard Music Awards şi cinci American Music Awards. Cel mai recent album al ei, cel de-al șaselea din carieră, se intitulează "Here" şi a fost lansat pe 4 noiembrie 2016.