Alicia Keys va fi gazda galei Grammy pentru al doilea an consecutiv

Cântăreața americană Alicia Keys va fi, pentru al doilea an consecutiv, gazda galei premiilor muzicale Grammy, care, în 2020, va avea loc pe 26 ianuarie, potrivit Variety, scrie Mediafax.

Alicia Keys a prezentat pentru prima dată gala anul acesta și devine primul star feminin din domeniul muzicii care găzduiește evenimentul de două ori.

Keys ocupă, totodată, al doilea loc în topul gazdelor Grammy cu cele mai multe astfel de trofee, după Paul Simon. Keys a primit de-a lungul carierei 15 premii Grammy, iar Paul Simon, 16.

Citește și: Serialul fantasy 'The Witcher' va avea un al doilea sezon

Cea de-a 62-a ediție a galei Grammy va avea loc pe 26 ianuarie, la Los Angeles, și va fi difuzată live pe postul TV CBS.

Audiența ediției de anul acesta a galei Grammy a fost de 19,9 milioane de telespectatori, în ușoară creștere față de ceremonia de anul trecut, care a fost urmărită de 19,8 milioane de persoane, potrivit cifrelor furnizate de compania specializată Nielsen.

În vârstă de 38 de ani, Alicia Augello-Cook, cunoscută sub numele de Alicia Keys, este o actriţă şi cântăreaţă americană de R&B, soul şi neo-soul. Albumul ei de debut, "Songs In A Minor", lansat în 2001, a propulsat-o pe artista americană la statutul de star internaţional. Alicia Keys a vândut peste 35 de milioane de albume şi peste 30 milioane de single-uri şi a câştigat în repetate rânduri premii internaţionale de prestigiu - 15 Grammy, nouă Billboard Music Awards şi cinci American Music Awards. Cel mai recent album al ei, cel de-al șaselea din carieră, se intitulează "Here" şi a fost lansat pe 4 noiembrie 2016.