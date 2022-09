Șeful unei agenții de turism, despre Blue Air: Oficiali ai ministerelor Finanțelor și Transporturilor 'au tăcut și și-au luat banii'

Proprietarul agenţiei de turism Paralela 45, Alin Burcea, a scris marți pe pagina sa de Facebook că ar trebui ca DNA să se implice în cazul Blue Air.

„Povestea Blue Air se complica.. actionarul Rada mai crease o companie, HELLO JET.. pe care nu a apucat sa o puna la treaba( mai bine o punea si prelua activitatea..). S- a facut contract cu Air Connect.. barem daca ar fi functionat..Contractele nu se semneaza de catre TO cu Blue Air, ci cu.. Airline Invest..Ce vreau sa spun.. treaba era pregatita si premeditata.. Fraierii? Pasagerii si .. noi, cei care le- am dat si bani, si pasageri..! In plus, cei 2 reprezentanti ai Ministerului Finantelor si Ministerului Transportului , Ardelean si.. Ardeleanu, aflati in Consiliul de Administratie al Blue Air..au tacut si si- au luat banii..!? De ce? Vrem ancheta DNA, sa vina procurorii sa verifice, sa ne faca sa intelegem si noi... fraierii care am platit..”, a scris patronul agenției Paralela 45.

Într-o altă postare, Alin Burcea a adăugat că fostul ministru al Transporturilor știa de un an că sunt probleme la Blue Air.

„Pe 18 August 2021, Blue Air l- a informat pe ministrul (Z)drula ca nu mai au bani sa continue activitatea, si ca mai au nevoie de inca ..54 milioane de euro! Acum 1 an..! Si el spune ca nu stia nimic..si Drula soune ca" situatia era inca solvabila.." Un derbedeu.. oamenii il informeaza , si el se face ca nu stie..”, a scris acesta.