Alina Gorghiu a dezvăluit motivul pentru care se amână legea privind pensiile speciale

Preşedintele Senatului, Alina Gorghiu, a declarat că PNL îşi doreşte schimbarea filozofiei privind pensiile speciale, că legea a trecut de Senat şi că de mai multă vreme se află la Camera Deputaţilor, dar că nu este momentul să ceară un vot având în vedere viitoarele consultări de la Bruxelles pe această temă. Gorghiu a concluzionat că în curând se va reveni la normalitate din acest punct de vedere.

Alina Gorghiu a precizat, marţi seară, la Euronews, că nu a ascultat declaraţiile liderilor coaliţiei de guvernare referitoare la reducerea numărului de ministere şi a secretarilor de stat, precum şi intenţia de a nu avea in noul guvern persoane cu cumul de pensii speciale. În schimb, Gorghiu a subliniat că jalonul privind pensiile speciale va trebui respectat, conform News.ro.

”Vă mărturisesc că ascult această declaraţie în premieră şi n-aş vrea să o comentez fără să am toată toate informaţiile. Nu ştiu la ce s-a referit preşedintele PSD. Avem, în schimb, un jalon pe care va trebui să-l respectăm, pentru că legea referitoare la desfiinţarea, ajustarea, nuanţarea pensiilor speciale la momentul acesta ştiţi că se află în Camera Deputaţilor, unde dl. preşedinte Marcel Ciolacu este încă preşedinte. Această lege a fost asumată ca jalon în PNRR şi va trebui să facem în aşa fel încât pensiile să fie aduse cât mai aproape de contributivitate. Sigur că nu e normal ca cineva să iasă la 45 de ani la pensie cu o pensie mai mare decât ultimul salariu în plată. Lucrul acesta a fost agreat de toată lumea din coaliţia guvernamentală. S-a făcut o propunere la Senat. A trecut de Senatul României, legea, amendamentele venite de la Ministerul Muncii. Între timp există şi un nou raport al Băncii Mondiale, făcut la solicitarea Ministerului Muncii. A existat o colaborare cu toate ministerele de resort, Ministerul Muncii fiind titularul acestei reforme. Urmează acea deplasare mult aşteptată, a ministrului Budăi şi a ministrului Boloş la Comisia Europeană la Bruxelles, pentru a face ultimele discuţii cu privire la abordarea finală”, a declarat Gorghiu.

Alina Gorghiu a arătat că raportul Băncii Mondiale precizează că impactul nu e suficient

”De principiu. Banca Mondială ne spune că impactul nu este suficient. Reducerea prin amendamentele formulate de Ministerul Muncii nu este cel scontat, ci că va trebui să ne mai uităm la acest lucru. Dacă suntem de acord însă cu principiile care au fost respectate până acum, va trebui să ducem acest demers de la final. Asta înseamnă că suntem undeva la jumătatea lunii mai, până la finalul lunii iunie eu îmi doresc ca mai devreme, această sesiune parlamentară, Camera Deputaţilor să reuşească cu agrementul politic al coaliţiei, cu discuţiile făcute de ministrul de resort Budăi, la Bruxelles, cu analiza atentă a recomandărilor făcute de Banca Mondială în acel raport, să ducem la bun sfârşit legea, ţinând cont desingur şi de restricţiile pe care de-a lungul vremii Curtea Constituţională ni le-a impus. Căci nu e primul proiect care a ieşit din Parlament. Au mai fost vreo trei-patru picate de Curtea Constituţională pe diverse raţiuni”, a declarat Gorghiu.

Întrebată dacă crede în principiul adoptării în Parlament sau într-o eventuală măsură a asumării răspunderii, Gorghiu a răspuns că PNL îşi doreşte schimbarea filozofiei pe tema pensiilor speciale.

”Partidul Naţional Liberal a spus nu o dată, am dovedit, prin proiectele multiple depuse în Parlamentul României, adoptate în Parlamentul României, că ne dorim o schimbare a acestei filozofii pe pensiile speciale. Iar el a spus da, de ani de zile. Da, trebuie schimbat. Da, trebuie să ajungem la contributivitate. Da, este o reformă absolut necesară, poate dureroasă pentru anumite categorii, dar absolut necesară. Este un jalon care trebuie bifat pentru a putea primi acele sume de bani de la Europa. Cât am fost la guvernare, am generat acele proiecte de legi. Trei proiecte de legi în Parlamentul României, unele pe desfiinţare, care au picat la Curtea Constituţională. Ştiţi, în România există acest echilibru al puterilor în stat, tu eşti iniţiator, legiferezi o lege, dar îţi vine cenzura constituţională din partea Curţii. De data aceasta atenţia noastră va fi foarte serioasă pe rigorile pe care CCR l-a stabilit. Aştept un ministru titular care să vină să explice de 1000 de ori până când înţelege toată lumea ce măsuri trebuie luate. S-a întârziat cu această reformă. Nu trebuie să ascundem sub preş, este o reformă întârziată, este o reformă asumată”, a declarat Gorghiu.

Întrebată, de asemenea, dacă ministrul Marius Budăi este titularul responsabil, Gorghiu a arătat că şi ea ca senator PNL răspunde pentru întârzierea reformei.

”E un titular al reformei, vreţi să arăt cu degetul spre dl. Budăi? Nu mă încălzeşte cu nimic, pentru că şi eu, senator PNL, răspund pentru faptul că s-a întârziat această reformă. Eu am trecut-o de Senat, este de vreme bună în Camera Deputaţilor. Nu e cazul să cer mâine un vot pe această lege, pentru că urmează consultările de la Bruxelles. A fost mult, e drept, am încasat foarte mult din cauza faptului că s-a mişcat greu legea şi pentru că nu au fost explicate aşa cum trebuie lucrurile. Dar suntem în punctul în care nu ne mai permitem să lăsăm acest sistem de pensii afectat de nişte pensii speciale care sunt iraţionale, nejustificate. Se va reveni la normalitate în scurt timp. Nu e nevoie să ajungem la scenarii din ăstea forţate, cu angajarea răspunderii, pentru că nu e cazul. De aceea suntem Parlament. De aceea PSD-ul este principalul partid ca număr de parlamentari. Împreună cu Partidul Naţional Liberal avem majoritate de legi organice şi în Camera Deputaţilor şi în Senat, astfel încât cu acest proiect asumat să finalizăm procedura în Parlament”, a declarat Gorghiu.