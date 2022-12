Alina Gorghiu: O spun răspicat: România are în continuare acest obiectiv strategic naţional pe care îl va realiza cu siguranţă: intrarea în spaţiul Schengen!

Preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni, în plenul comun al Parlamentului depidat vizitei oficiale a preşedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, la Bucureşti, că România are în continuare acest obiectiv strategic naţional pe care îl va realiza cu siguranţă: intrarea în spaţiul Schengen. ”Suntem mai determinaţi ca oricând să rezolvăm şi acest capitol cât mai curând posibil”, a spus preşedintele interimar al Senatului, potrivit News.ro.

”Prezenţa ta, Roberta, aici, în Parlamentul României, este un semnal că, în aceste vremuri complicate, solidaritatea, unitatea şi coeziunea continuă să fie pilonii comunităţii europene. În faţa crizelor multiple, care au pus la încercare nu doar calitatea vieţii, dar şi securitatea noastră colectivă. Europa a ştiut să se unească. Întreaga clasă politică europeană, inclusiv cea românească, a înţeles să aibă un răspuns solidar! Cu toţii înţelegem că prioritatea zero, acum, este ca unitatea europeană să funcţioneze! Însă România, ca stat UE, trebuie respectată de toţi!”, a spus Alina Gorghiu în plen.

Preşedintele interimar al Senatului a arătat că ”Revoluţia din 1989, despre care vorbim în aceste zile, a răsturnat dramatic regimul totalitar comunist şi a îndreptat ţara din primul moment în direcţia integrării europene şi euro-atlantice! Am ştiut şi am putut să ne mobilizăm în momentele de criză cu care se confruntă tot spaţiul european, am fost prompţi de fiecare dată când a fost nevoie şi ni s-a cerut ajutorul, am demonstrat unitate şi seriozitate. Am fost responsabili şi proactivi în apărarea drepturilor şi bunăstării cetăţenilor noştri, dar nu am uitat că omenia şi solidaritatea nu se termină nici la graniţele României, nici la graniţele Uniunii Europene. Pentru tot ceea ce a realizat poporul nostru în aceste trei decenii, şi nu numai, respectul pentru România în Europa trebuie să fie o realitate. Nu doar la nivel declarativ!”, a arătat Gorghiu.

Ea a menţionat că ”România este un partener de încredere, pe care toate statele europene se pot baza”. ”De aceea, rezultatul votului din 8 decembrie din Consiliul JAI este complet injust. Poziţia Austriei este total inadmisibilă. A ignorat nu doar realizările României, ci şi poziţiile clare ale celorlalte state membre ale UE. Un dialog constructiv de acum înainte este cheia depăşirii acestui impas. O spun răspicat tuturor: România are în continuare acest obiectiv strategic naţional pe care îl va realiza cu siguranţă: intrarea în spaţiul Schengen! Suntem mai determinaţi ca oricând să rezolvăm şi acest capitol. Cât mai curând posibil”, a declarat Gorghiu.

Preşedintele interimar al Senatului a mai spus că ”dintre cetăţenii Uniunii, românii sunt printre cei cu cea mai mare încredere în proiectul european”.

”Suntem pe locul 3 în topul atitudinilor pozitive faţă de Uniunea Europeană. Spuneţi-le celor care încă nu sunt lămuriţi că ar fi păcat să lovească în cel mai puternic atribut pe care îl are poporul român în faţa Europei! Vă mulţumim, doamnă preşedintă, pentru susţinerea acestui obiectiv. Şi pentru faptul că sunteţi un prieten deschis al ţării noastre. Mulţumim şi tuturor partenerilor europeni – toţi cei care au susţinut România în Schengen. Şi care ştiu realitatea obiectivă: România aduce plus valoare securităţii regiunii şi Uniunii Europene în ansamblu! Vom continua să întărim securitatea euro-atlantică la Marea Neagră! După ce am crescut bugetul pentru apărare la 2,5%, vom continua să protejăm frontierele Europei! Şi avem ca obiectiv întărirea Uniunii Europene!. Chiar dacă nu suntem în spaţiul Schengen, noi deja apărăm Uniunea Europeană, Flancul Estic al NATO, şi nu doar atât. Extinderea Uniunii Europene nu a fost, nu este şi nu va fi niciodată slăbiciune! De aceea, vom continua să sprijinim Republica Moldova şi Ucraina pe parcursul lor european”, a spus Gorghiu.

Ea a menţionat că ”România a muncit mult în ultimul an”. ”Am reuşit eliminarea MCV, creştere economică de 5,8%, creşterea absorbţiei fondurilor europene la 77% şi cel mai mare buget de investiţii din ultimii 32 de ani”. ”Am demarat procedurile de aderare la OCDE, am dovedit că suntem o ţară sigură pentru investitori şi pentru antreprenori, dar şi o ţară cu graniţe sigure. Când în jurul nostru se va ridica vocea stridentă a populismului, a izolaţionismului şi a negării evidenţelor, vom alege mereu calea argumentelor şi a faptelor, nu pe cea a şantajului. Pentru că ştim că noi, România şi Europa, avem de lucru. Toate eforturile ţării noastre arată că ne preocupăm ca românii să nu sufere. Că suntem conştienţi de problemele lor... Şi noi, la fel ca şi alţi cetăţeni europeni, ne facem griji pentru preţurile la energie, inflaţie, facturi, că nu ajung banii de la o lună la alta”, a declarat Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu a precizat că ”unitatea europeană nu poate fi făcută fără tineri şi femei”.

”În timpul preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene, România a fost prima ţară care şi-a asumat un obiectiv din Strategia UE pentru Tineret: condiţii de muncă de cea mai bună calitate! Să continuăm la fel şi când vine vorba de participarea tinerilor în deciziile statului! Avem nevoie de o evaluare amplă la nivel naţional şi european care să implice real tinerii în viaţa publică! Eu sunt unul dintre susţinătorii scăderii vârstei de vot la 16 ani. Cred că aşa vom avea o Românie şi o Europă pe mâini bune! Şi cât mai repede! O Europă unită şi eficientă înseamnă şi egalitate de şanse între bărbaţi şi femei. Parlamentul European a adoptat directiva pentru introducerea cotelor în companii. Îmi exprim speranţa că România va transpune această directivă în cel mai scurt timp. Iar acest lucru va veni firesc, după ce Parlamentul României va adopta cote de reprezentare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în politică”, a spus ea. ”Democraţia europeană înseamnă dialog transparent în fiecare zi. Convingerea mea este că trebuie să rămânem uniţi şi mai departe în jurul acestor doi piloni: stabilitate internă şi solidaritate europeană! Doar aşa putem rămâne puternici, iar puternici fiind ne putem apăra valorile, principiile şi libertăţile în jurul cărora am construit proiectul european. Şi pentru că suntem la final de an, vă rog să îmi permiteţi ca, în numele Parlamentului României, să mulţumesc tuturor românilor pentru că, împreună, am trecut anul acesta plin de încercări!”, a precizat în final Gorghiu.