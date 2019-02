Alina Gorghiu salută decizia PSD privind șefia AEP: E bine că a retras propunerea; Drăghici urma să devină lup paznic la oi

Senatorul liberal Alina Gorghiu consideră că PSD a procedat bine când a retras propunerea ca Mircea Drăghici să devină preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, subliniind că această instituţie trebuie condusă de un expert, fără "apropieri" de partidele politice.

"În Biroul Executiv al PNL se discută propunerea pe care o face PNL. Propunerea PSD în privinţa domnului Drăghici era evident atât de proastă şi neinspirată încât PSD şi-a retras-o. E jenant genul acesta de comportament pe care PSD îl are: aruncă în spaţiul public o propunere complet inadecvată şi inoportună - o persoană, care are destule probleme legate de subvenţia pe care o primeşte PSD de la statul român şi felul în care a cheltuit PSD această subvenţie, pe care voia să o propună ca şef al AEP. E foarte bine că PSD a retras propunerea prin care domnul Drăghici urma să devină un fel de lup paznic la oi. Nu ştiu cine va fi şi ce pregătire are cel care este noua propunere a PSD. Ştiu însă că PNL va veni cu o propunere pe care BEx o va decide şi care va fi supusă votului plenului Parlamentului", a precizat Gorghiu, luni, la Senat, conform agerpres.ro

Potrivit senatorului PNL, şeful Autorităţii Electorale Permanente trebuie să fie un expert, trebuie să cunoască legislaţie electorală.



"Avem nevoie de un expert acolo, de cineva care să cunoască legislaţie electorală, de cineva care să nu aibă apropieri faţă de partidele politice, astfel încât să nu existe suspiciune aruncată asupra procesului electoral", a subliniat Alina Gorghiu.