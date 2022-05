Alina Mungiu Pippidi avertizează că Ucraina și Republica Moldova nu mai au loc în UE: Suflu și idei există numai la Macron

Politologul Alina Mungiu Pippidi avertizează că Uniunea Europeană nu se mai poate extinde și că nu cooptarea de noi țări ar fi soluția la ieșirea din criză, ci reformarea modului în care uniunea funcționează. Pippidi crede că unicul lider capabil să vină cu o soluție e președintele Franței, Emmanuel Macron.

"UE nu este însă în forma actuală capabilă să mai absoarbă nici o țară, nici măcar una mică din Balcanii de Vest, după Croația (care va adera cu Bulgaria la euro). Ideea că dai drepturi de vot unor guverne conduse de crima organizată (proeuropeană, ce e drept) din Muntenegru sau Albania, ce să mai spun de Serbia, sau că aduci în UE Transnistria, Crimeea și Osetia de Sud, care vor toate să fie în Rusia, e absurdă. UE ar fi mai în formă dacă ar ieși Ungaria, ce să mai intre alții. Uniunea noastră nu mai merge nicăieri, între populismele de toate felurile și o birocrație care a crescut dincolo de orice control ne consumăm toată energia pentru subzistență, nimic altceva. Am văzut la întîrzierea cu vaccinurile în ce formă suntem de fapt. Cei care se agită să sancționăm pe polonezi și pe maghari (pentru crima că gîndesc ca românii, pe fond, despre asta e vorba, ca în ultimul film al fratelui meu, că asta e Europa de Est profundă) sunt niște fundamentaliști periculoși care ne pun mai tare în pericol, încercînd să ne salveze. Da, Europa de Est e cam tradiționalistă, cam reacționară și cam rurală, știm din puținele sondaje pe care nu le face direct Comisia (că spre deosebire de americani în UE opinia publică e aranjată prin Eurobarometre de sus în jos, aproape că nu există sondaje independente). Ce mai lipsește la milioanele de est-europeni care nu au încredere în știință și statul secular, ci în armată și în Dumnezeu, niște milioane de ucraineni sau sîrbi, cu drepturi egale de vot? Priviți lucrurile din perspectiva lui Macron. Nu se poate. Orice extindere e nerealistă, Europa trebuie reorganizată ca să funcționeze. Românii, pe care îi înțeleg, nu pricep însă că status quo-ul nu e sustenabil. Ne opunem schimbării, dar nu avem o soluție pentru un impas. Și atunci UE stagnează, Orban își face jocurile, etc.

În realitate, soluția asta e. Invitație pe loc pentru cine are nevoie de ancoră, dar schimbarea UE pe termen mediu și lung (evident, prin tratate). Nu o Europă cu multe viteze, ci una cu cercuri concentrice de integrare, de la mai profundă la mai superficială, în care să luăm și Turcia, și Libanul, și Tunisia, și Marocul, toată Mediterana lui Braudel, că alt fel de a opri imigrarea din și prin aceste locuri nu există (numai Boris J cu trimiterea azilanților în Rwanda bate filmul). Evident, asta înseamnă mai puțin decît am promis la Salonic Balcanilor de Vest și o regîndire fundamentală, dar care este alternativa? Mai crede cineva să România o să ajungă ca Franța, altfel decît prin regresia Franței (foarte rapidă deja), în aranjamentul actual? Avantajele, și pentru cercul doi, și pentru cercul trei, vor fi foarte mari, dar fără chestionare cu 900 de întrebări, ca acum, Tunisia sau Moldova au nevoie disperată de Europa ca ancoră, nu Europa ca birocrație. Ce rost are să adopți standarde pe care nu le poți respecta? Ne trebuie o Europă mare, ca o navă performantă care are o plasă în jur de care sunt ancorate bărcile de salvare care altfel s-ar duce la fund, dar ideea de a da drepturi de vot egale bărcilor de cauciuc e sinucigașă, și toți știm. Da, ca români vrem pe navă, e de înțeles, dar cine e de vină că ne-am îndepărtat de zona euro și că țara a ajuns să fie guvernată cvasilimitar, ca unică formă de raționalizare posibilă? Să fim realiști, barca noastră e de cauciuc și ea. Nu depinde decît de noi să urcăm la bord, dar nu trebuie să sabotăm nava pentru că nu putem, că ne ducem la fund cu toții.

Și această mare Europă tot va trebui să găsească o soluție cu Rusia, alta decît războiul, și aici nu există mari idei și suflu, decît tot la Macron. Nu că el are vreo soluție, dar măcar își pune problema care trebuie. Europa, că va fi mare sau că va fi mică, trebuie să se stabilizeze. Nu putem trăi cu o Rusie care ne sapă pe timp de pace, și care ne ruinează pe timp de război ca preț al înfrîngerii ei. Și nu e nevoie. Ne trebuie o relație rațională, reciproc avantajoasă sau măcar nu reciproc dezavantajoasă cu Rusia.

Navalny, din închisoare, și nu Putin a recomandat să fie votat Macron în turul doi. Oare de ce? Macron nu vrea să vîndă pe nimeni lui Putin. Dacă facem vinovați pe puținii noștri lideri care au curajul să gîndească și să nu ne trateze ca pe publicul telenovelei lui Zelinski, ci ca pe niște votanți raționali nu avem nici un fel de viitor, o să avem numai lideri care ne spun ce vrem să auzim ca să se facă aleși și nu rezolvă niciodată nimic, scrie Alina Mungiu Pippidi în România Curată.