Alina Rotaru se pregăteşte 'aproape normal' pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021

Atleta Alina Rotaru a declarat că se pregăteşte aproape normal în această perioadă în contextul pandemiei de coronavirus şi se gândeşte la calificarea în finala probei de săritură în lungime de la Jocurile Olimpice de al Tokyo, potrivit site-ului Federaţiei Române de Atletism.

''Mă aflu în cantonament în Germania, lângă Stuttgart. Situaţia este mai relaxată aici. Avem voie sa ieşim din casă, dar nu în grupuri mai mari de două persoane. La supermarket are voie sa meargă doar un membru dintr-o familie. Ca şi în România, toate bazele sportive sunt închise. Eu mă pot considera norocoasă deoarece sunt la socrii mei, într-o localitate mai retrasă şi mă pot antrena în aer liber. Am pistă, am groapă cu nisip şi chiar şi pădure unde să alerg. Alături de antrenorul meu, Mihai Corucle, care vine zilnic la mine, fac antrenamente aproape normale. Îmi lipsesc doar concursurile'', a declarat Rotaru, potrivit Agerpres.ro.

Citește și: Liderul deputaților PNL, după votul din Parlament: ‘PSD propune practic eliminarea ordonanțelor militare’

Sportiva legitimată la CSM Bucureşti se teme cel mai tare de faptul că nu va putea concura deloc în acest an.

''E dificil să te antrenezi de unul singur. Îmi lipsesc colegii de club, dar în rest am toate condiţiile în localitatea de lângă Stuttgart, unde sunt acum. Fac şi antrenamente de forţă în magazinul antrenorului meu. E dificil fără concursuri, dar trebuie să ne adaptăm. Cel mai important este să ne menţinem sănătoşi până va trece pandemia de coronavirus'', a subliniat Rotaru.

Atleta a comentat şi amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo: ''În aceste momente grele prin care trecem trebuie să punem sănătatea noastră şi a celor din jur mai presus de orice. Sunt tristă că Jocurile Olimpice nu vor avea loc în această vară, dar sunt şi mai tristă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Oamenii îşi pierd locurile de muncă, îşi pierd persoane dragi lor şi nici nu pot merge la înmormântare să îşi i-a rămas bun. Acesta sunt adevăratele drame! E foarte trist! În ceea ce priveşte Jocurile Olimpice din 2021, pot să spun că am în faţă încă un an plin de provocări. Trebuie să mă pregătesc zi de zi la cel mai înalt nivel. Vreau dă devin mai puternică, mai rapidă şi să reuşesc să ating graniţa celor 7 metri!''

Citește și: Avertisment! Consumul de alcool crește riscul de contractare a Covid-19 și înrăutățește efectele bolii

Cea mai mare dorinţă a Alinei Rotaru pentru acest an este ''să rămânem sănătoşi cu toţii şi să ne bucurăm de viaţă şi de sport în continuare, după această perioadă grea'', iar pentru anul viitor este calificarea în finala probei de săritură în lungime la Jocurile Olimpice: ''Categoric. Nici nu există alt gând pentru mine decât finala olimpică de la Tokyo''.

Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru intervalul 23 iulie-8 august 2021, după ce iniţial erau programate în perioada 24 iulie-9 august 2020.

Citește și: Ultimă oră! Iohannis: ‘O majoritate parlamentară fără legitimitate votează măsuri populiste’

România are până acum cinci atleţi calificaţi la Jocurile de la Tokyo, Florentina Iuşco (săritura în lungime), Alina Rotaru (săritura în lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (săritura în înălţime), Alin Firfirică (aruncarea discului).