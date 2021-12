Almodóvar realizează un serial despre căsătoria timpurie a fetelor

VIS Social Impact, compania de producţie El Deseo a lui Pedro Almodóvar şi compania spaniolă de producţie Mogambo realizează împreună serialul documentar „Not a Bride”, potrivit Variety, informează News.ro.

Serialul în patru părţi va fi narat de actriţa Penélope Cruz, care va fi şi producător executiv, şi va fi scris şi regizat de Dario Troiani („Violet”). Producţia va fi difuzată la nivel internaţional prin Paramount Plus, serviciul de streaming al ViacomCBS.

Potrivit organizaţiei non-guvernamentale Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage, anual, 12 milioane de fete se căsătoresc înainte de a împlini vârsta de 18 ani.

Căsătoriile timpurii şi forţate au loc peste tot în lume, iar 650 de milioane de femei în viaţă astăzi se confruntă cu urmările acestora.

„Not a Bride” va dezvălui concepţia greşită că această problemă apare doar în ţările sărace sau în curs de dezvoltare şi va prezenta realitatea potrivit căreia există în toate ţările, culturile şi religiile.

Pedro Almodóvar a spus: „Mărturiile fetelor şi femeilor care au suferit această experienţă traumatică sunt şocante. Prin acest documentar vrem să oferim lumii o idee mai bună referitor la această uriaşă problemă care sperăm să înceapă să fie rezolvată”.

VIS Social Impact este o divizie de producţie a ViacomCBS International Studios.