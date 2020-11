Am ales cu sufletul pentru romanii din diaspora si am semnat pentru Stefan Stanasel!

Astăzi soarele este atat de prezent in jurul meu încât incerc sa mi incarc bateriile pentru o nouă provocare! Oare câți dintre voi mai sunteți in stare sa intrați in bătălii pentru a ne apara dreptul! Stați drepti si gândiți strâmb, așa-i vad pe unii! Aștept decizia finală sa pot scoate armele !

Abia aștept sa vad reacțiile unora, asa pot face curățenia de toamnă in lista mea!

Va transmit toata caldura din atmosferă sa puteți dezgheta sufletele voastre!

Scria zilele trecute pe facebook, George Badea, cunoscut lider de opinie din diaspora. Acesta revine cu o noua postare in care anunta sustinere pentru Partidul PRO Romania si candidatii partidului din diaspora.