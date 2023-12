'Am avut momente de jenă'. Crin Antonescu dă cărțile pe față cu privire la cei 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis

„Am avut momente de mulțumire, am avut momente de neplăcere, am avut momente de bucurie, am avut momente de jenă”, așa comentează fostul lider PNL, Crin Antonescu, cei 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis. Totodată, fostul lider PNL consideră că președinția lui Klaus Iohannis a fost „o soluție mai bună decât „Republica” lui Ghiță”.

„Am avut momente de mulțumire, am avut momente de neplăcere, am avut momente de bucurie, am avut momente de jenă. Asta se poate întâmpla cu oricine care conduce 10 ani. Dar ce pot să vă spun este că președinția lui Klaus Iohannis a fost o soluție mai bună decât „Republica” lui Ghiță. Poate nu s-au reușit atâtea lucruri, cât se așteptau unii sau alții, sau toți, dar măcar nebunia securistico-justițiară care începuse pe ultimii metri ai mandatului lui Băsescu și care a continuat la început până când Iohannis a putut să așeze lucrurile spre ceva normal...aia nu se putea”, a comentat Crin Antonescu, la Realitatea Plus.