Am meritat victoria iar băieţii s-au descurcat foarte bine, transmite selecționerul Italiei după meci

Selecţionerul Italiei a declarat, miercuri seară, după calificarea în optimile de finală ale Campionatului European, că echipa sa a meritat victoria în faţa naţionalei Elveţiei, scor 3-0, potrivit news.ro.

“Elveţia este o echipă puternică. Ştiam că urma să fie un meci dificil şi aşa a fost.

Ne-am creat mai multe ocazii şi am meritat victoria. Am avut probleme în primele minute, dar apoi am făcut presing avansat şi i-am forţat să facă greşeli. Băieţii s-au descurcat foarte bine.

Citește și: Contra-informațiile militare MOBILIZATE în cazul ASASINATULUI din Vest

Nu a fost uşor, al doilea meci în cinci zile. Jucăm fiecare meci la victorie. Dedicăm această victorie tuturor celor care suferă în acest moment”, a spus Mancini.

Reprezentativa Italiei a învins, miercuri seară, pe Stadionul Olimpic din Roma, cu scorul de 3-0, selecţionata Elveţiei, într-un meci din grupa A a Campionatului European de fotbal şi s-a calificat în optimile competiţiei.

Golurile au fost marcate de Locatelli ’26, ’52 şi Immobile ‘89