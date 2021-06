SURSE Posibil IMPLICAT în ATENTATUL TERORIST de la metroul londonez GĂSIT de SRI în România - Bărbatul a fost declarat INDEZIRABIL timp de 10 ani de CAB

Curtea de Apel București a declarat, recent indezirabil, la cererea SRI un cetățean turc, care locuia în Voluntari, pe o durată de zece ani.

Decizia este executorie dar poate fi atacată.

Surse judiciare informează pentru STIRIPESURSE că este vorba despre Mehmet Caglar, un cetățean turc despre care ar exista informații potrivit cărora ar avea legătură cu facțiunea teroristă care a orchestrat atacul terorist de la stația de metrou Parson din Londra din 2017.

Citește și: Contra-informațiile militare MOBILIZATE în cazul ASASINATULUI din Vest

Cu toate acestea explică sursele citate, pe numele acestuia nu ar exista nicio solicitare de extrădare din partea statului britanic și nici vreuna de acordare asistență judiciară sau de cooperare în cadrul vreunei anchete penale.

Cu toate acestea, când există astfel de informații, explică sursele citate, Serviciul Român de Informații poate interveni și prezenta informațiile deținute Parchetului Curții de Apel București (PCAB) astfel încât persoane ce reprezintă un risc față de securitatea națională a României să fie declarate indezirabile în cadrul unor procese civile și ulterior expulzate către țara de origine.

Ședere plăcută încheiată fulgerător...

Potrivit datelor de pe portalul Curții de Apel București dosarul prin care SRI via PCAB a cerut instanței declararea ca indezirabil a lui Mehmet Caglar a fost înregistrat în 18 mai, a avut câteva termene de judecată date la intervale de doar câteva zile, iar n 14 iunie judecătorii civili au stabilit că bărbatul nu mai poate locui în România timp de zece ani.

„Admite sesizarea formulată de petentul Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Declară ca indezirabil pe teritoriul României pe pârâtul M.S.C., cu datele de identificare indicate în sesizare, pentru o perioadă de 10 ani pentru raţiuni de securitate naţională.

Hotărârea se comunică petentului Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pârâtului şi Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru a fi pusă în executare.

Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATĂ de un intermediar în afacerea penală `vizită la Trump`...

Executorie.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi 14.06.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”, se arată în minuta deciziei CAB.

Atentatul de la stația Parsons

În 15 septembrie 2017 la stația de metrou Parsons din Londra a fost detonat, pe jumătate, un dispozitiv exploziv improvizat.

A fost vorba despre un dispozitiv exploziv artizanal produs cu ajutorul compusului chimic cunoscut ca TATP.

Urmare detonării aproape 30 de persoane au fost rănite, dintre care unele au fost duse la spital în stare critică.

Citește și: DNA Intervenție de tip MAFIOT a lui Dragnea la un MARTOR al DNA...

Gruparea jihadistă Statul Islamic a revendicat o zi mai târziu atentatul cu bombă la metrou, in stația Parsons Green din sud-vestul Londrei, soldat cu 29 de raniti, prin intermediul organului sau de propaganda Amaq, relata la acea vreme Le Monde si The Associated Press.

Atentatul a fost comis de catre o "unitate afiliata", se arăta într-un comunicat postat de Amaq pe rețelele de socializare.

Atentantul a declansat o ampla operatiune de cautare a autorului sau autoritlor, a anuntat la LBC Radio primarul capitalei britanice, Sadiq Khan.

Politia a precizat intr-un comunicat ca unitatea sa antitero efectua "investigatii rapide in vederea identificarii celor vinovati", adaugand insa ca nu s-a facut vreo arestare.

Citește și: Discuțiile INDISCRETE despre cererile unui șef de SERVICIU `DISCRET` ...

Poliția britanica a anuntat ca acesta este al patrulea atentat terorist comis in capitala britanica din anul 2017

Șefa Guvernului britanic a anunțat la acel moment mobilizarea militarilor in locuri-cheie.

Autor identificat rapid...

Poliţia britanică a anunţat câteva zile mai târziu punerea sub acuzare a unui tânăr în vârstă de 18 ani, presupus autor al atacului terorist comis pe 15 septembrie la metroul din Londra, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.

Cel acuzat, pe nume Ahmed Hassan, rezident în Marea Britanie, a fost judecat rapid pentru posesie de materiale explozive şi tentativă de asasinat.

Citește și: ÎNREGISTRARE INCENDIARĂ în dosarul șefului de la CI a Poliției Suceava...

Ahmed Hassan a fost arestat şi autorităţile presupun că el este cel care a detonat dispozitivul exploziv.



Alți șase suspecți au fost ridicați la acea vreme de către anchetatorii britanici pentru o posibilă implicare în acest atac. Ei aveau vârste cuprinse între 17 şi 30 de ani.