Am pierdut nemeritat, un rezultat de egalitate era echitabil, este părerea tehnicianului Academica Clinceni

Tehnicianul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, că formaţia sa a pierdut nemeritat, potrivit news.ro.

“Am pierdut nemeritat, un rezultat de egalitate era echitabil. Un meci bun, echilibrat, în care am jucat de la egal la egal. În partea a doua am avut momente în care am şi dominat. La primul gol este fault în atac.

Din păcate nu reuşim. La ocazie clară să ratezi în asemenea poziţie... Am primit gol pe nişte greşeli...Trebuie să învăţăm pi să eliminăm greşelile astea. În rest, trebuie să îi felicit pentru atitudine.

Am ales bine jucătorii care au jucat. Ne trebuie timp ca să putem să omogenizăm şi să arătăm mult mai bine. Ne mai trebuie jucători, am cerut conducerii încă 3-4 jucători”, a spus Poenaru la Digi Sport.

El a precizat că Academica Clinceni s-a orientat către jucători străini deoarece românii sunt foarte scumpi: “Jucătorii români sunt foarte scumpi, cer salarii foarte mari, şi atunci a trebuit să ne îndreptăm atenţia către jucători străini”.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Academica Clinceni, într-un meci din prima etapă a Ligii I.

Au marcat Cebotaru ’48 (penalti) pentru gazde şi Costache ’15 şi Petrila ’75 pentru clujeni.