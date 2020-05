Am solicitat ministerului suplimentarea subvenţiei şi nu am primit niciun răspuns, spune directorul MŢR - Muzeul rămâne închis până în iunie

Muzeul Naţional al Ţăranului Român va rămâne închis publicului până în prima parte a lunii iunie, a declarat miercuri, pentru News.ro, managerul Virgil Niţulescu. El a precizat că săptămâna viitoare va fi redeschis doar magazinul muzeului, potrivit news.ro.

Întrebat de News.ro când va fi reluată activitatea cu public, Virgil Niţulescu a răspuns: „Săptămâna viitoare, încă nu ştim exact ziua, cel mai devreme marţi, vom deschide doar magazinul, iar activitatea în cinematograf şi în sălile de expoziţii temporare va fi reluată în luna iunie, undeva între 10 şi 15 iunie. Dacă nu vom fi obligaţi să facem achiziţiile menţionate de minister, vom putea deschide şi mai devreme”.

Conducerea MNŢR, care a semnalat într-un articol News.ro, în urmă cu o săptămână că se află aproape de incapacitate de plată, astfel că nu are bani pentru a cumpăra tunel dezinfectant şi termoscanere, a trimis Ministerului Culturii o solicitare pentru suplimentarea subvenţiei.

O estimare făcută arată că pentru achiziţia acestora sunt necesari până la 25.000 de lei.

„Nu am primit nimic. Am trimis solicitare la minister şi nu am primit niciun fel de răspuns”, a punctat miercuri Niţulescu.

Legat de afirmaţiile ministrului Bogdan Gheorghiu în interviul News.ro publicat săptămâna trecută, Virgil Niţulescu a subliniat: „A spus că avem bani în buget, ceea ce, îmi pare rău, nu este adevărat, pentru că bugetul este văduvit de veniturile proprii. A rămas neatinsă subvenţia, însă ea nu e suficientă pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Din subvenţie se achită în primul rând salariile”.

Niţulescu a spus că a făcut o solicitare pentru achiziţia de echipamente, aşa cum spunea şi ministrul în acelaşi interviu, însă în decurs de o săptămână nu a primit răspuns. „La data la care a răspuns la întrebări, deja solicitarea mea era la cabinet. Dacă îmi aprobă suplimentarea subvenţiei, vom avea termoscanere şi tunel dezinfectant, dacă nu, nu”.

„Încerc să obţin o sponsorizare măcar pentru termoscanere, dar asta nu e o soluţie”, a mai afirmat Virgil Niţulescu.

În urmă cu o săptămână, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că, din 15 mai, odată cu relaxarea măsurilor impuse în criza sanitară muzeele vor putea fi redeschise.

Între muzeele naţionale din Capitală, „Antipa” a anunţat că va rămâne închis pentru următoarea perioadă, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul „Zambaccian” şi Muzeul „Theodor Pallady” vor fi redeschise din 20 mai, iar Muzeul Naţional de Artă Contemporană, pe 10 iunie.