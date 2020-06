Am suferit enorm la partea fizică şi n-am văzut diferenţa dintre o echipă în zece şi o echipă în 11 a spus Mihalcea după meciul cu Sepsi

Adrian Mihalcea a declarat, duminică, după meciul cu Sepsi, scor 1-3, debutul său pe banca tehnică a echipei Dinamo, că formaţia sa a suferit enorm la partea fizică şi nu a reuşit să îşi arate superioritatea nici după ce adversarii au rămas cu un jucător mai puţin pe teren, potrivit news.ro.

Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a făcut față de compania Wizz Air de unii angajați ai companiei sale de catering - Se sustrăgea inclusiv mâncarea

“Este o înfrângere dureroasă. Am suferit enorm la partea fizică, s-a văzut încă din debut. În repriza a doua am părut o echipă dezorganizată, n-am văzut diferenţa dintre o echipă în zece şi o echipă în 11. Au avut un plus faţă de noi din punct de vedere al pregătirii fizice. Cu puţin noroc am fi putut să scoatem un rezultat de egalitate. Nu trebuie să dezarmăm, nu trebuie să cădem în latura în care ne e frică să jucăm”, a spus Mihalcea pentru posturile care transmit Liga I.Citește și: Mario Iorgulescu, cercetat pentru omor, 'FUGAR' cu ACTE în REGULĂ - CAB stabilește definitiv arestarea acestuia în lipsă

Formaţia Dinamo a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii I.

Au marcat Moldoveanu ‘90+1 pentru gazde şi Safranko ‘1, Vaşvari ’80 (penalti pentru o intrare a lui Puljic la Ştefănescu) şi Ştefan ’86 pentru oaspeţi.

De la Sepsi a fost eliminat Tincu în minutul 38, pentru o intervenţie la Fabbrini, fază la care s-a şi acordat penalti pentru Dinamo. Lovitura de la 11 metri a fost ratată de Perovic.

Citește și: Documentarea suspecților de furt de produse de lux din avioane a durat un an - Exista o schemă veche de 'lucru' iar cei nou veniți aderau la ea - surse