Ambasadorul Hans Klemm dezvăluie ce scrisoare a primit de la Trump: Care sunt priorităţile SUA în România

Infrastructura, lipsa forței de muncă și insuficienta transparenţă sunt obstacole în calea creşterii prezenţei investitorilor americani în România, a explicat ambasadorul Klemm la un nou eveniment “Invest in Romania”, dedicat județului Ialomița. El a salutat deschiderea spre dialog a autorităților locale și naționale și a oamenilor de afaceri și a prezentat proiectele Ambasadei în vederea sporirii cooperării comerciale dintre cele două țări.

Hans Klemm a dezvăluit că a primit o scrisoare cu instrucţiuni de la Donald Trump, în care i se cerea să incurajeze comerţul şi investiţiile americane în România.

Discursul lui Hans Klemm:

"Domnul deputat Pop a menţionat Parteneriatul Strategic Româno-American. Un element foarte important pentru ambele ţări în cadrul acestui parteneriat este relaţia noastră economică. Am o scrisoare cu instrucţiuni de la preşedintele meu care îmi spune că trebuie să încurajez comerţul şi investiţiile americane în România; drept urmare, avem multe programe la ambasadă pentru a încuraja exportul de produse şi servicii americane şi pentru a promova şi sprijini investitorii americani în România, dar şi pentru a încuraja investitorii români, companiile româneşti să se gândească să investească în Statele Unite. Doar săptămâna trecută, am participat împreună cu domnul ministru Radu Oprea la un eveniment în care am recrutat companii să româneşti care să facă exact acest lucru: să ia în calcul investiţiile în SUA şi deschiderea de sucursale acolo; succesul obţinut pe cea mai competitivă piaţă din lume, în America, îţi asigură succesul oriunde în lume. Luna viitoare voi conduce o delegaţie de investitori români la Washington, pentru a participa la o conferinţă cu aceste obiective, care să-i ajute în decizia de a investi în SUA.

Anul trecut, în luna octombrie, am găzduit cea mai mare misiune comercială care a avut loc vreodată în România: peste o sută de companii americane au participat, majoritatea IMM-uri, ca şi dumneavoastră. Am făcut eforturi neîntrerupte să susţinem îndeosebi antreprenoriatul, cultura start-uo şi aceste programe au succes. Camera Americană de Comerţ din România are peste 400 de membri şi unele dintre cele mai mari companii americane prezente în România nu sunt membre. De exemplu Oracle Corporation, cel mai mare angajator unic din România, cu peste 8.000 de angajaţi, nu face parte din această organizaţie, însă acest lucru vă oferă o imagine cu privire la amploarea investiţiilor americane deja existente în România. Companiile americane mici şi mari îşi desfăşoară activitatea în sectoarele agricol, farmaceutic, al serviciilor financiare şi al producţiei şi sunt de asemenea foarte prezente în sectorul IT, datorită talentelor şi personalului înalt calificat prezent în România, care poate lucra în aceste companii de înaltă tehnologie. De exemplu, ieri am fost la Bucureşti la noul sediu al Amazon. Compania are încă sediul principal la Iaşi însă acum îşi deschide un centru la Bucureşti, care va avea peste 700 de angajaţi şi unde se intenţionează creşterea capacităţilor inginereşti şi de creare de produse, cu alte cuvinte a capacităţii de dezvoltare de produse aici, în România, pentru o companie cu sediul central în Seattle, statul Washington.

Când îi întreb pe investitorii americani care sunt obstacolele în calea creşterii prezenţei în România, răspunsurile lor menţionează exact aspectele prezentate de secretarul general PSD Marian Neacşu şi de preşedintele CNIPMMR Florin Jianu. Companiile menţionează infrastructura. Depinde, desigur, în ce parte a ţării se află, însă dacă se creează infrastructură, cu siguranţă, aşa cum a spus secretarul general PSD, vor exista mai multe oportunităţi. Companiile menţionează de asemenea lipsa forţei de muncă, aşadar felicit eforturile de a-i încuraja pe românii care au părăsit România să se întoarcă dar şi de a-i încuraja pe cei din ţară să nu plece. Cred că un element important în aceste eforturi este ca sistemul românesc de educaţie, care înregistrează rezultate foarte bune în pregătirea de ingineri, să fie modernizat şi să fie accesibil tuturor românilor, indiferent în ce parte a ţării se află ei. Un al treilea aspect menţionat adesea de investitori este, exact cum spunea preşedintele CNIPMMR Florin Jianu, legat de politici. Companiile şi investitorii îşi doresc stabilitate, previzibilitate, transparenţă, guverne care desfăşoară consultări autentice cu părţile implkicate, precum mediul de afaceri, înainte de a schimba politici.

De ce sunt toate acestea importante pentru Statele Unite? De ce susţin Statele Unite dezvoltarea economică a României? Principalul motiv are legătură cu un alt element al Parteneriatului Strategic Româno-American şi anume, activitatea extrem de bună pe care o desfăşurăm împreună pentru a oferi securitate popoarelor noastre într-o lume periculoasă, imprevizibilă, într-o regiune periculoasă, imprevizibilă a lumii, în zona Mării Negre. Forţele armate americane şi forţele armate române au o colaborare extrem de productivă şi doresc să mulţumesc secretarului general PSD pentru activitatea sa în cadrul Partidului Social Democrat, pentru activitatea desfăşurată în Parlamentul României şi luarea unor decizii dificile de a investi în forţele armate române astfel încât acestea să poată avea contribuţii importante la securitatea transatlantică. De aceea este Parteneriatul nostru Strategic atât de puternic. De aceea în NATO, România este prezentată drept stat membru model pentru investiţiile în apărarea naţională, pentru contribuţiile sale la securitatea Alianţei.

Avem de asemenea o foarte bună colaborare în domeniul aplicării legii şi împreună putem lupta împotriva terorismului, a infracţionalităţii organizate, putem îmbunătăţi securitatea cibernetică, putem combate serviciile de informaţii ostile şi putem asigura apărarea şi descurajarea agresorilor ostili în această parte a lumii, dar şi în comunitatea transatlantică şi în locuri aflate la mare distanţă de România precum Irak şi Afganistan.

Aşadar, pentru că Parteneriatul nostru Strategic este atât de puternic, Statele Unite îşi doresc o Românie mai bogată, mai prosperă, mai dinamică din punct de vedere economic şi mai dezvoltată pentru că atunci când România este mai prosperă, mai bogată şi mai dinamică din punct de vedere tehnologic, va fi şi mai puternică şi va constitui un partener mai puternic, un aliat mai puternic pentru Statele Unite."