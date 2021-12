Ambasadorul Iranului în Yemen a murit din cauza infectării cu COVID-19

Diplomatul iranian care a exercitat funcţia de ambasador în Yemen şi care a fost evacuat sâmbătă din capitala Sanaa a decedat marţi de COVID-19, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Teheran, informează AFP.

Oraşul Sanaa este de peste şapte ani sub controlul rebelilor houthi pro-iranieni şi se află la fel ca restul Yemenului în război, sub blocada aeriană a Arabiei Saudite, care susţine militar guvernul yemenit în faţa insurgenţilor."Hassan Eyrlou, ambasadorul Republicii Islamice Iran pe lângă guvernul de salvare naţională yemenit" a decedat "din cauza COVID-19", a anunţat Said Khatibzadeh într-un comunicat, cu referire la executivul rebelilor. "El a fost readus în ţară (...), însă în pofida îngrijirilor pentru ameliorarea sănătăţii sale, el a murit în această dimineaţă", a adăugat Khatibzadeh.Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene şi-a exprimat regretul cu privire la "cooperarea tardivă a unor ţări" în vederea evacuării lui Hassan Eyrlou din Sanaa, fără a preciza la ce ţări se referă.Un înalt responsabil saudit a anunţat sâmbătă că Eyrlou a fost evacuat "cu un avion irakian" spre Bagdad, fără a preciza nici cauzele, nici circumstanţele acestei plecări.Un purtător de cuvânt al houthi a informat la rândul său despre "un acord iraniano-saudit", prin intermediul Bagdadului, pentru evacuarea diplomatului din cauza stării sale de sănătate.Riadul şi Teheranul sunt rivali regionali care se opun în mai multe dosare.Iranul, singura ţară ce are relaţii diplomatice cu rebelii houthi, a anunţat trimiterea unui ambasador la Sanaa în octombrie 2020.